В Швеции наша страна официально сменила название с Vitryssland на Belarus

«Афіцыйная назва нашай краіны на шведскай мове змененая на BELARUS. Вялікі дзякуй МЗС Швецыі, асабіста міністру Анн Лінде, і ўсім шведам і беларусам, якія прычыніліся да гэтай справы!», — написал дипломат.

«Міністэрства замежных спраў Швецыі пераходзіць да выкарыстання назвы „Беларусь“ замест „Белая Расія“. Мы робім гэта, каб прызнаць жаданне беларускага народа, грамадзянскай супольнасці і дыяспары падкрэсліць нацыянальную ідэнтычнасць і суверэнітэт сваёй краіны», — в свою очередь прокомментировала глава МИД Швеции Анн Линде.

В 1991 году наша страна, объявив о независимости, и выйдя из состава СССР, сменила свое название с БССР (по-шведски — «Vitryssland», что в дословном переводе означает «Белоруссия») на Беларусь. Но в Швеции Беларусь по-прежнему называли Vitryssland. В 2015 году МИД Швеции все же согласился ввести новое название Belarus в официальный список названий стран, но только как примечание с изначальным Vitryssland, пишет