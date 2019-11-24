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В Швеции наша страна официально сменила название с Vitryssland на Belarus

25.11.2019 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальное название нашей страны в Швеции теперь звучит как Belarus. Об этом сообщил в своем Twitter посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.

«Афіцыйная назва нашай краіны на шведскай мове змененая на BELARUS. Вялікі дзякуй МЗС Швецыі, асабіста міністру Анн Лінде, і ўсім шведам і беларусам, якія прычыніліся да гэтай справы!», — написал дипломат.

«Міністэрства замежных спраў Швецыі пераходзіць да выкарыстання назвы „Беларусь“ замест „Белая Расія“. Мы робім гэта, каб прызнаць жаданне беларускага народа, грамадзянскай супольнасці і дыяспары падкрэсліць нацыянальную ідэнтычнасць і суверэнітэт сваёй краіны», — в свою очередь прокомментировала глава МИД Швеции Анн Линде.

В 1991 году наша страна, объявив о независимости, и выйдя из состава СССР, сменила свое название с БССР (по-шведски — «Vitryssland», что в дословном переводе означает «Белоруссия») на Беларусь. Но в Швеции Беларусь по-прежнему называли Vitryssland. В 2015 году МИД Швеции все же согласился ввести новое название Belarus в официальный список названий стран, но только как примечание с изначальным Vitryssland, пишет Тut.by.
 
 
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Официальное название нашей страны в Швеции теперь звучит как Belarus. Об этом сообщил в своем Twitter посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.
 
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