Количество зарядных станций для электрокаров в Беларуси вырастет до 500

«Большое их количество находится в стадии строительства. И к концу 2019 года количество зарядных станций будет 250. В 2021 году будет 500», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя генерального директора ПО «Белоруснефть» Андрея Котика.

Разрабатываются дополнительные меры стимулирования для электромобилей.

По статистике, в Беларуси одна зарядка на один электрокар, для сравнения: в Норвегии - одна на 20 машин, в Украине - на 14.

Ожидается, что к 2023 году в стране будут доступны и супербыстрые зарядки, заправиться на которых можно будет за 3-4 минуты. Еще через год появятся электрокары, сопоставимые с топливными машинами не только по характеристикам, но и по цене.

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