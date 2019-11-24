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Количество зарядных станций для электрокаров в Беларуси вырастет до 500
25.11.2019 09:46 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Большое их количество находится в стадии строительства. И к концу 2019 года количество зарядных станций будет 250. В 2021 году будет 500», - сообщает
Разрабатываются дополнительные меры стимулирования для электромобилей.
По статистике, в Беларуси одна зарядка на один электрокар, для сравнения: в Норвегии - одна на 20 машин, в Украине - на 14.
Ожидается, что к 2023 году в стране будут доступны и супербыстрые зарядки, заправиться на которых можно будет за 3-4 минуты. Еще через год появятся электрокары, сопоставимые с топливными машинами не только по характеристикам, но и по цене.
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В настоящее время в стране работает 130 зарядных станций.
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