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МТС продает бизнес в Украине
25.11.2019 09:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.uz
Новым владельцем станет азербайджанский оператор.
Телекоммуникационная группа МТС подписала соглашение о продаже своего бизнеса на Украине — оператора «ВФ Украина» — азербайджанскому оператору Bakcell, сообщает Коммерсантъ. В результате сделки компания получит 734 млн долларов.
В рамках соглашения, МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ Украина». Передача акций, по данным МТС, пройдет в ближайшее время.
Согласно обновленной стратегии МТС, бизнес компании будет сконцентрирован на российском рынке, который генерирует более 90% выручки группы.
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Новым владельцем станет азербайджанский оператор.
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