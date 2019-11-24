МТС продает бизнес в Украине

Источник материала: Ежедневник



фото: yandex.uz

Новым владельцем станет азербайджанский оператор.

Телекоммуникационная группа МТС подписала соглашение о продаже своего бизнеса на Украине — оператора «ВФ Украина» — азербайджанскому оператору Bakcell, сообщает Коммерсантъ. В результате сделки компания получит 734 млн долларов.

В рамках соглашения, МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ Украина». Передача акций, по данным МТС, пройдет в ближайшее время.

Согласно обновленной стратегии МТС, бизнес компании будет сконцентрирован на российском рынке, который генерирует более 90% выручки группы.