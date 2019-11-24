Амфитеатр и высотные объекты. У архитекторов есть идеи по застройке Кальварийской и Притыцкого

Источник материала: Tut.by

Архитекторы «Минскградо» предлагают радикально изменить облик улиц Кальварийской и Притыцкого. Проект — победитель в номинации «Градостроительство» на международном биеннале молодых зодчих «Леонардо-2019», который недавно прошел в столице. Какие перемены предлагаются, передает агентство «Минск-Новости» .



Скриншоты: Яндекс. Панорамы

Предложение по формированию комфортной среды главной магистрали района (улица Кальварийской — Притыцкого) стало одним из разделов комплексной работы — своеобразного мини-генплана Фрунзенского района. Почему именно его? Он самый крупный в Минске, здесь проживают 460 тысяч человек. Архитекторы подробно проработали план его дальнейшего развития. В том числе рассмотрели застройку вдоль улицы Кальварийской — Притыцкого.

Что планируют изменить?

— Улица Притыцкого существует как транзитная магистраль, — рассказывает один из разработчиков проекта Николай Латан. — Мы сделали акцент на формировании публичных открытых общественных пространств, чтобы такие места превратились в центры притяжения горожан. Важны не только архитектура пространства и композиция застройки, но и функциональное наполнение территории. Без новых объектов в таком случае не обойтись.

— Проблема больших городов в том, что люди мало времени проводят на открытом воздухе. Мы хотим вывести минчан на улицу. А для этого надо создать условия — комфортную среду для времяпрепровождения, — добавляет директор «Минскградо» Сергей Акинчиц. — Обустройство пешеходных зон, парков и бульваров, велодорожек в уже сложившейся застройке, озеленение территорий, наведение порядка во дворах позволят горожанам активно проводить досуг. Это привлечет и представителей бизнеса. Появится сопутствующий сервис: общепит, бытовые услуги, развлечения и прочее. Мы хотим придать улице новый вид и статус.

Авторы определили основные композиционные узлы магистрали и выделили пять общественных пространств: «Молодежное», «Пушкинское», «Фестивальное», «Каменногорское» и «Красный Бор».

«Молодежное»

Расположится в районе одноименной станции метрополитена вдоль магистрали от пересечения с улицы Тимирязева до Гусовского. В этом пространстве есть свободные или мало задействованные территории, которые можно активно использовать.



Фото: с сайта «Минск-Новости»

Известно, что неподалеку от транспортной развязки на Кальварийской построят бассейн международного стандарта, а в жилом комплексе «Каскад» — медицинский центр. В этой зоне формируется и крупный транспортно-пересадочный узел, он свяжет метро, наземный транспорт и железную дорогу. Поэтому архитекторы предлагают разместить вблизи станции подземки многофункциональный комплекс с новой автостанцией.

Новые объекты предусмотрены в квартале улицы Гусовского — Кальварийской — Пинской. Речь идет о многофункциональном комплексе.

Предлагают также дополнить сложившуюся застройку визуальными доминантами. Например, на месте открытой ведомственной парковки вблизи развязки на Кальварийской, а также по обе стороны торгового центра архитекторы видят современные общественные высотные здания.

— Они станут акцентами и улучшат архитектурную композицию пространства, — считает один из авторов проекта Кирилл Проскуряков.

Нынешними стоянками придется пожертвовать, но неудобства горожане не ощутят: за торговым центром, ближе к транспортной развязке, планируют построить многоуровневую парковку.

— Могут появиться непрерывные пешеходные связи, поскольку возле торгового комплекса и выхода из метро есть законсервированные подземные переходы под Кальварийской, — поясняет один из архитекторов. — Можно будет свободно перемещаться по обе стороны магистрали. Если добавим удобные пешеходные зоны вдоль улицы и новых зданий, общественные объекты на первых этажах застройки, то привлечем сюда большое количество местных жителей.

«Пушкинское»

В первую очередь речь идет о завершении строительства многофункционального комплекса «Гулливер». Специалисты «Минскградо» предлагают организовать больше пешеходных зон и благоустроенных озелененных открытых пространств, например на месте плоскостных парковок у ледового дворца.

— Стоянки не украшают город, их надо размещать под землей, — полагают архитекторы. — Это общемировая практика. Существуют примеры, когда находят применение неиспользованным инженерным сооружениям. Так, в Нью-Йорке не стали демонтировать выведенную из эксплуатации надземную эстакаду, а преобразовали конструкцию, разместив на ней элементы благоустройства и озеленения. Жители получили еще один парк.

«Фестивальное»

Это пространство сосредоточено возле православного храмового комплекса и парка «Тиволи». Если последний постепенно преображается и есть стратегия его дальнейшего развития, то зеленая зона вокруг церкви не благоустроена.



Фото: с сайта «Минск-Новости»

— Здесь улица Притыцкого пересекается с началом Лошицкой водно-зеленой системы. Дальше река течет в сторону Чижовки, — рассказывает Кирилл Проскуряков. — Пока эта территория мало привлекательна для жителей. Предлагаем проложить велодорожки, тропинки, чтобы было удобно отдыхать.

По мнению авторов, место идеально подходит для размещения амфитеатра или зрелищного комплекса, где можно проводить песенные, театральные фестивали, смотры наподобие «Славянского базара».

— Во Фрунзенском есть только кинотеатр «Аврора». Администрация района заинтересована в развитии инфраструктуры для отдыха, — говорят разработчики. — Предлагаем разместить здесь уникальный объект, который будет нужен не только местным жителям, но и всем горожанам.

На участке от улицы Тимошенко до станции метро «Кунцевщина» по обе стороны магистрали также есть участки, где можно возвести новые здания — доминанты общественного назначения. Например, рядом с производственной застройкой по четной стороне Притыцкого и с южной стороны напротив рынка «Западный».

«Каменногорское»

Охватывает участок улицы Притыцкого на отрезке от Неманской до станции метро «Каменная Горка». Архитекторы предлагают переместить парковки перед строительным гипермаркетом и торговым комплексом, а на освободившемся месте создать благоустроенные пространства. Обязательным элементом таких территорий должно стать озеленение, которое так необходимо для создания комфортной городской среды.

«Красный Бор»

На въездах в город с основных магистралей традиционно строят наиболее выразительные архитектурные комплексы: жилые, деловые и прочие. Как на проспекте Дзержинского и Независимости. А вот с трассы М6 въезд в столицу абсолютно неприметный. Вместо западных ворот Минска — лишь плоскостные сетевые магазины.

— Предлагаем дополнить эту застройку тремя точечными высотными объектами, которые будут своеобразными маяками. Но потребуется связать новые доминанты и существующие здания в единый современный архитектурный комплекс, — рассказывает руководитель проекта Людмила Ларина.

В планах и продление линии метро с новой конечной станцией.