|
Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 28 ноября
25.11.2019 10:16 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Электронная ярмарка вакансий позволит во многом облегчить процесс поиска работы - воспользоваться таким вариантом можно не выходя из дома. Мы стараемся создать все условия для вовлечения незанятого населения в трудовую деятельность», - сообщает
Работодатель и соискатель смогут познакомиться с представленными вариантами, а также задать уточняющие вопросы. Кроме того, наниматели смогут увидеть резюме тех, кто находится в поисках работы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Электронный формат обеспечит общение нанимателя и соискателя в режиме онлайн.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)