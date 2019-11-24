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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 28 ноября

25.11.2019 10:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 28 ноября
shutterstock.com

«Электронная ярмарка вакансий позволит во многом облегчить процесс поиска работы - воспользоваться таким вариантом можно не выходя из дома. Мы стараемся создать все условия для вовлечения незанятого населения в трудовую деятельность», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление по труду, занятости и социальной защиты Могилевского горисполкома.

Работодатель и соискатель смогут познакомиться с представленными вариантами, а также задать уточняющие вопросы. Кроме того, наниматели смогут увидеть резюме тех, кто находится в поисках работы. 

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 28 ноября
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Теги: знакомства
 
 
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Электронный формат обеспечит общение нанимателя и соискателя в режиме онлайн.
 
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