Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 28 ноября

«Электронная ярмарка вакансий позволит во многом облегчить процесс поиска работы - воспользоваться таким вариантом можно не выходя из дома. Мы стараемся создать все условия для вовлечения незанятого населения в трудовую деятельность», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление по труду, занятости и социальной защиты Могилевского горисполкома.

Работодатель и соискатель смогут познакомиться с представленными вариантами, а также задать уточняющие вопросы. Кроме того, наниматели смогут увидеть резюме тех, кто находится в поисках работы.

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