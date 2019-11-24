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Японские ученые научились определять по капле крови 13 видов рака за два часа

25.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Японские ученые научились определять по капле крови 13 видов рака за два часа

Японские ученые научились с точностью до 99% определять 13 видов рака по крови, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление корпорации Toshiba.

В основе нового способа диагностики — выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК, выделяемых раковыми клетками. Для анализа требуется всего одна капля крови и примерно два часа времени.

Компания создала специальное портативное устройство со встроенным диагностическим чипом. Тест позволяет определить наличие 13 видов рака, в том числе желудка, груди, печени, пищевода, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря. Он работает даже на ранних стадиях заболевания.

Toshiba рассчитывает, что через несколько лет после завершения необходимых испытаний этот метод диагностики будет применяться повсеместно.

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Японские ученые научились с точностью до 99% определять 13 видов рака по крови, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление корпорации Toshiba. В основе нового способа...
 
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