ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

28 ноября Малая Падерь останется без света

25.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение в деревне Малая Падерь.

28 ноября (четверг) с 8.30 до 17.00 по адресам:

• ул. Братьев Гилевских, №1−34, 13, 15, 21, 23, 27, 29, 42−80 (чётные), 45, 49, 53;

• ул. Новая, №1−9 (нечётные);

• ул. Луговая, №2−13, 15, 19.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 5-22-98, 5-33-80.


Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.

Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение в деревне Малая Падерь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 28 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Слуцк Город
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика