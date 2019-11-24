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28 ноября Малая Падерь останется без света
25.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение в деревне Малая Падерь.
28 ноября (четверг) с 8.30 до 17.00 по адресам:
Slutsk-Gorod.by
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В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение в деревне Малая Падерь.
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