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Как работают электронные рецепты в горецкой поликлинике

25.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

С 2016 года в Беларуси начала внедряться автоматизированная система «Электронный рецепт». Возможность пользоваться ее услугами жителям нашего района представилась уже в декабре 2017 года. На сегодняшний день выпи­сано около 18 тысяч таких рецептов, в районной аптеке по ним получено около 9 тысяч наименований лекарственных средств.

Что такое электронный рецепт, насколько он удобен, появится ли замена у бумажной амбулаторной карты — об этом рассказывает заведующая отделением врачей общей практики районной поликлиники Валентина Ануфриева.

 

Как работают электронные рецепты в горецкой поликлинике

 

— Электронный рецепт — это пластиковая карточка светло-зеленого цвета со штрих-кодом. Она содержит в себе идентификационные данные пациента: фамилию, имя, отчество и другие, а также информацию о выписанных лекарствах.

— Карточку можно получить по желанию?

— Да, пациенту необходимо обратиться в регистратуру районной поликлиники с паспортом. Там выдадут амбулаторную карту и направят к медицинскому регистратору (кабинет № 8). Регистратор, при предъявлении паспорта, внесет в электронную базу ваш идентификационный номер, закрепляющий за собой конкретную карту для медобслуживания.

— Эта карта выдается только взрослым пациентам?

— Ее можно оформить и для детей. В таком случае один из родителей предоставляет свой паспорт, а также свидетельство о рождении ребенка. После регистрации карты пациент подписывает форму информированного согласия об ее использовании для медобслуживания. Потратить на эту процедуру придется всего несколько минут.

— Карта не требует финансовых затрат?

— Она выдается бесплатно. И даже в случае утери восстановить можно тоже бесплатно, в том же кабинете № 8 по предъявлению паспорта. Кстати, волноваться не стоит, данные пациента зашифрованы, их может увидеть только лечащий врач.

— Как выписать электронный рецепт и как им пользоваться?

— Все просто. Пациент приходит на прием к врачу общей практики или помощнику врача. Доктор осматривает его, изучает результаты диагностических исследований, выставляет диагноз, при необходимости назначает дополнительные обследования и лечение, дает рекомендации.

Все сведения о состоянии здоровья пациента вносятся в специальную программу, туда же записываются и назначенные лекарственные средства. Потом все это появляется в электронной амбулаторной карте пациента и автоматически дублируется на «пластике», печатается бумажный бланк.

 

Пластиковую карту на прием врача приносить не обязательно. Она необходима тогда, когда человек идет за лекарством в аптеку.

 

В скором времени все аптеки, в том числе и коммерческие, подключатся к автоматизированной системе «Электронный рецепт», также появится возможность использования электронной подписи врача. Тогда вовсе не будет необходимости дублирования бумажной формы.

Пока же рецепт на бумажном носителе распечатывает врач либо его помощник и выдает пациенту на руки.

— Какие плюсы у этой карточки?

— Покупка лекарственных средств в государственной аптеке по электронному рецепту позволяет приобретать отечественные лекарства со скидкой. Все происходит достаточно просто: в аптеке сканируется штрих-код карты, после чего фармацевт или провизор видит весь перечень необходимых лекарств и дозировок.

В электронном рецепте врач выписывает лекарственное средство по международному не­патентованному названию, а значит, пациент может приобрести тот препарат, который сейчас есть в наличии.

Удобно пользоваться элект­ронными рецептами пациентам с хроническими заболеваниями: для продления срока действия рецепта им не нужно приходить в поликлинику к врачу, достаточно позвонить и он автоматически продублирует рецепт для продления лечения.

Есть удобства и для лечащего врача: он может контролировать назначенное лечение, в базе отражаются все приобретенные пациентом лекарственные средства.

— В перспективе эта карточка может заменить нашу традиционную бумажную карту?

— Окончательный переход на использование автоматизированной информационной системы «Электронный рецепт» планируется к 2022 году, когда все организации здравоохранения и аптеки Беларуси подключатся к данной системе.

Планируется, что пластиковая карта медицинского обслуживания станет полноценной заменой бумажной амбулаторной карте. У каждого пациента появится доступ в свой кабинет пользователя, где будет информация о состоянии его здоровья, сведения о прививках, лабораторно-диагностических исследованиях и назначаемых лекарствах.

 

Подготовила Тамара Иванович


 
 
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  С 2016 года в Беларуси начала внедряться автоматизированная система «Электронный рецепт». Возможность пользоваться ее услугами жителям нашего района...
 
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