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Горецкий торт получил золотую медаль

25.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На республиканском смотре качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смаката-2019» горецкий торт «Изюминка» получил Диплом и золотую медаль.

 

Горецкий торт получил золотую медаль

Фото Михаила Левцова

 

В ноябре в Минске прошла 25-я Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО», рассказала начальник производственной лаборатории Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» Наталья Шумская. От Горок на этот конкурс представили  торт «Изюминка» и хлеб «Горецкий заварной». Сладкое лакомство высоко оценило строгое и компетентное жюри. Горецким гурманам оно также пришлось по вкусу — этот торт уже год в производстве.

 

Горецкий торт получил золотую медаль
Рецептуру торта «Изюминка» разрабатывали в филиале. В его составе — слои песочного полуфабриката, вареная сгущенка, сливки, изюм. Как рассказывает кондитер Галина Филиппович, важно правильно соблюсти весь технологический процесс, чтобы по вкусовым качествам, визуальным характеристикам торт вышел таким, каким его задумали. Работа эта ответственная и не из легких. Фото Михаила Левцова

 

В филиале работает два кондитера. Вместе с Галиной Филипповой трудится Светлана Зязюлина. За день объем выпуска «кондитерки» составляет в среднем 70 кг. Особым спросом пользуются у населения торты «Илия», «Вечерняя Венеция», «Горецкий новый».

Всего в ассортименте местных кондитеров порядка 15 видов тортов. Это немало. Но коллектив предприятия старается с постоянной периодичностью удивить потребителей, запуская новый продукт. Сейчас в разработке пирожные круглой формы, сверху на которых будет кремовая отделка с шоколадом, вафельными цветами или консервированными фруктами.

 

Валерия Дроздовская


 
Теги: Минск
 
 
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  На республиканском смотре качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смаката-2019» горецкий торт «Изюминка» получил Диплом и золотую медаль.     В ноябре в...
 
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