Горецкий торт получил золотую медаль

Источник материала: Горецкий вестник

На республиканском смотре качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смаката-2019» горецкий торт «Изюминка» получил Диплом и золотую медаль.











В ноябре в Минске прошла 25-я Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО», рассказала начальник производственной лаборатории Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» Наталья Шумская. От Горок на этот конкурс представили торт «Изюминка» и хлеб «Горецкий заварной». Сладкое лакомство высоко оценило строгое и компетентное жюри. Горецким гурманам оно также пришлось по вкусу — этот торт уже год в производстве.







В филиале работает два кондитера. Вместе с Галиной Филипповой трудится Светлана Зязюлина. За день объем выпуска «кондитерки» составляет в среднем 70 кг. Особым спросом пользуются у населения торты «Илия», «Вечерняя Венеция», «Горецкий новый».

Всего в ассортименте местных кондитеров порядка 15 видов тортов. Это немало. Но коллектив предприятия старается с постоянной периодичностью удивить потребителей, запуская новый продукт. Сейчас в разработке пирожные круглой формы, сверху на которых будет кремовая отделка с шоколадом, вафельными цветами или консервированными фруктами.

Валерия Дроздовская