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В Лиозненском районе водитель пытался объехать косулю и врезался в дерево

25.11.2019 10:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиозненском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 24 ноября, около 16.00. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Ford Mondeo ехал по трассе Лиозно — Бабиновичи. На 25-м километре он, пытаясь объехать внезапно выбежавшую на дорогу косулю, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался дерево.

В результате ДТП водитель Ford получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
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В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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