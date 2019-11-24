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В Лиозненском районе водитель пытался объехать косулю и врезался в дерево
Источник материала: Tut.by
В Лиозненском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель. Об этом
Авария произошла 24 ноября, около 16.00. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Ford Mondeo ехал по трассе Лиозно — Бабиновичи. На 25-м километре он, пытаясь объехать внезапно выбежавшую на дорогу косулю, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался дерево.
В результате ДТП водитель Ford получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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