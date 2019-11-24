Нацыянальнае пытанне 2019: у Берасці прадставілі дадзеныя сацыялагічных даследаванняў арганізацыі Pact

Источник материала: Виртуальный Брест

У мінулую суботу, у межах грамадскай прэміі «Праект года» і «Валанцёр года», Юнэлія Сальнікава, кансультант міжнароднай арганізацыі Pact, прадставіла дадзеныя сацыялагічных даследаванняў , праведзеных кампаніяй MIA Research па замове Pact ў жніўні-верасні 2019 года. Колькасць апрошаных склала 1507 чалавек. Прадстаўляем ключавыя вынікі даследавання.





Представление белорусов о своем влиянии на решение органов государственной власти, как и отношение к реформам, остаются практически неизменным. Как и в прошлом году, большинство респондентов (около 80%) не считают, что их действия способны оказать влияние на органы государственной власти на национальном или местном уровне. 36% граждан (в прошлом году — 32%) считают, что в Беларуси нужны реформы для снижения роли государства. В то же время число тех, кто считает, что реформы должны проводиться жестким путем, сократилось с 19% (2018) до 12% (2019). Экономика, здравоохранение и пенсионная система остаются приоритетными секторами с точки зрения необходимости реформ.





Осведомленность граждан об общественных организациях остается низкой. 61% белорусов свидетельствуют о своей неосведомленности о деятельности негосударственных общественных организаций (НГО); в прошлом году этот показатель составлял 68%. Более того, ответы на уточняющие вопросы показывают, что уровень неосведомленности по тематическим секторам НГО даже выше. Например, 81% белорусов не знают про деятельность НГО, занимающихся гражданским образованием, 78% — правозащитных организаций. Такой уровень неосведомленности характерен и в отношении организаций, представляющих другие сектора гражданского общества. Низкий уровень осведомленности граждан о деятельности НГО оказывает влияние на уровень доверия граждан к организациям гражданского общества.





Низкий уровень осведомленности о деятельности НГО продолжает негативно влиять на уровень гражданского участия. Только 3% белорусов участвовали в деятельности НГО в 2019 году (эта цифра не изменилась с прошлого года). Более половины тех, кто не участвовал, объясняют это плохой осведомленностью о возможностях для участия. В то же время, 10% граждан свидетельствуют, что участвовали в общественно полезных мероприятиях, организованных гражданами самостоятельно. Это может означать, что белорусы более склонны участвовать в неформальных инициативах, нежели в деятельности организаций. Уровень участия в решении проблем своего местного сообщества традиционно остается более высоким.

Медиаграмотность белорусов остается невысокой. В то время как большинство респондентов отмечают, что сталкиваются с дезинформацией и пропагандой (56%) в СМИ, 71% не обеспокоены тем, что могут быть потребителями недостоверной информации, и только 9% говорят, что всегда проверяют достоверность важных новостей с помощью других источников.





Гендерное неравенство не воспринимается как проблема, и многие белорусы не понимают, что такое гендерное равенство. 12% белорусов считают, что гендерное неравенство является актуальной проблемой для Беларуси и 5% лично сталкивались с этой проблемой. 39% не считают гендерное неравенство актуальной проблемой для Беларуси и 32% не понимают, что это такое.

Белорусы выбирают жизнь в независимом государстве. 43% белорусов предпочитают жить в своем независимом государстве, нежели в союзе с Россией (22%) или в Европейском Союзе (18%). Россия, Китай и Украина рассматриваются как наиболее дружественные страны; США – наиболее недружественной страной. Угрозы военной агрессии или информационного влияния со стороны России оказались внизу списка актуальных внешних угроз для Беларуси.