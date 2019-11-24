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Работа ученицы из Бреста удостоена диплома международного балтийского конкурса эссе по философии для школьников

25.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Англоязычная работа ученицы 10 класса Ковалевской Юлии (Средняя школа № 12 г. Бреста имени К.Л.Губаревича) была удостоена диплома с похвальным отзывом Международного Балтийского конкурса эссе по философии для школьников (Baltic Sea Philosophy Essay Event).

Работа ученицы из Бреста удостоена диплома международного балтийского конкурса эссе по философии для школьников

Конкурс проводится Финской и Норвежской ассоциациями философских обществ при поддержке ЮНЕСКО и приурочен ко Всемирному дню философии. В конкурсе участвовало свыше 160 школьников из Венгрии, Дании, Израиля, Индии, Италии, Китая, Латвии, Мексики, Польши, Сербии, Словении, Турции, Хорватии, Швеции, Эстонии, Южной Кореи. В организации и проведении конкурса принимали участие Институт философии Национальной академии наук Беларуси, Факультет философии и социальных наук Белорусского государственного университета и Белорусское философское общество.

Поздравляем Юлию с этим достижением и желаем дальнейших успехов в изучении философии!

 
Теги: Брест
 
 
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  Англоязычная работа ученицы 10 класса Ковалевской Юлии (Средняя школа № 12 г. Бреста имени К.Л.Губаревича) была удостоена диплома с похвальным отзывом...
 
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