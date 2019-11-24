Работа ученицы из Бреста удостоена диплома международного балтийского конкурса эссе по философии для школьников

Источник материала: Виртуальный Брест

Англоязычная работа ученицы 10 класса Ковалевской Юлии (Средняя школа № 12 г. Бреста имени К.Л.Губаревича) была удостоена диплома с похвальным отзывом Международного Балтийского конкурса эссе по философии для школьников (Baltic Sea Philosophy Essay Event).





Конкурс проводится Финской и Норвежской ассоциациями философских обществ при поддержке ЮНЕСКО и приурочен ко Всемирному дню философии. В конкурсе участвовало свыше 160 школьников из Венгрии, Дании, Израиля, Индии, Италии, Китая, Латвии, Мексики, Польши, Сербии, Словении, Турции, Хорватии, Швеции, Эстонии, Южной Кореи. В организации и проведении конкурса принимали участие Институт философии Национальной академии наук Беларуси, Факультет философии и социальных наук Белорусского государственного университета и Белорусское философское общество.

Поздравляем Юлию с этим достижением и желаем дальнейших успехов в изучении философии!