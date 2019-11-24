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АРР «Дзедзiч» определило финалистов общественных премий "Проект года" и "Волонтёр года"

25.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 это много или мало? Смотря для чего, ответят многие. Для возраста 20 – это только начало. А для общественной организации, подтверждающей свою жизнеспособность, активность и эффективность на протяжении 20 лет – весьма солидный возраст. Именно такую круглую дату отпраздновало агентство регионального развития «Дзедзiч», которое было основано в ноябре 1999 года студентами БрГУ как молодёжное общественное объединение, основными задачами которого было развитие белорусской культуры, возрождение интереса к белорусскому языку.

АРР «Дзедзiч» определило финалистов общественных премий "Проект года" и "Волонтёр года"

В субботу 23 ноября 2019 года в конференц-зале гостиницы «Эрмитаж» собрались люди неравнодушные, активные и инициативные, чтобы не только поздравить «ДЗЕДЗІЧ» с круглой датой, но и определить, кто же станет обладателем премий «Проект года» и «Волонтер года» в Бресте. А заодно подвести итоги работы организации как за 20 лет, так и за 2019 год.

АРР «Дзедзiч» определило финалистов общественных премий "Проект года" и "Волонтёр года"

Но вначале была музыка. Этот юбилейный вечер открыло эмоциональное и яркое выступление инструментального ансамбля «ПараФраз». Все приглашённые ещё при входе получили фишки для голосования, и после вступительного слова директора агентства регионального развития «Дзедзiч» Дмитрия Шиманского финалисты представили свои проекты присутствующим. Стоит отметить, что общественная премия «Проект года» вручается ежегодно по результатам голосования, которое проходит в три этапа. Сначала представители организаций, которые хотят принять участие, присылают в агентство свои заявки с описанием проекта и его значимости для современного общества. Затем из всех представленных проектов совет «Дзедзiча» отбирает 10 самых лучших и размещает их для онлайн-голосования на сайте dzedzich.org. Таким образом, в открытом доступе любой желающий может отдать свой голос за самый, по его мнению, достойный проект. На третьем этапе по результатам голосования выбирается тройка лидеров.

АРР «Дзедзiч» определило финалистов общественных премий "Проект года" и "Волонтёр года"

Присутствующим были представлены три проекта, вышедшие в финал.

Первый проект «Активное родительство» представила Ольга Крусь. Она рассказала, с какими проблемами зачастую сталкиваются молодые семьи, и о тех реальных действиях, которые были предприняты общественными активистами для решения этих вопросов. Авторы проекта организовали около 60 открытых мероприятий на различные темы. Эта инициатива дала возможность молодым семьям включиться в активную социальную жизнь города.

Второй проект «Animalhelp» инициативы «Защита прав животных» представила Ирина Омелянчук. Её рассказ о масштабах проблемы бездомных животных в Бресте, о жестоком и безответственном отношении к ним и о тех людях, которые не только находят, но и берут на себя заботу об этих покалеченных, брошенных созданиях, не оставил равнодушным ни одного человека в зале. Также был поднят вопрос о гуманном сокращении количества бездомных животных путём отлова и стерилизации.

Третий проект презентовали Анастасия Дядищева и Брестский клубный дом «Калейдоскоп». По признанию девушки, выдвижение их проекта на премию стало для них полной неожиданностью, т.к. изначально интерактивный спектакль «Жизнь прекрасна» имел следующую цель - помочь раскрыться и поверить в себя участницам клубного дома. Потому в основу спектакля легли биографии самих артисток.

 
Теги: Брест
 
 
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  20 это много или мало? Смотря для чего, ответят многие. Для возраста 20 – это только начало. А для общественной организации, подтверждающей свою жизнеспособность,...
 
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