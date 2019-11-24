Источник материала: Виртуальный Брест

20 это много или мало? Смотря для чего, ответят многие. Для возраста 20 – это только начало. А для общественной организации, подтверждающей свою жизнеспособность, активность и эффективность на протяжении 20 лет – весьма солидный возраст. Именно такую круглую дату отпраздновало агентство регионального развития «Дзедзiч», которое было основано в ноябре 1999 года студентами БрГУ как молодёжное общественное объединение, основными задачами которого было развитие белорусской культуры, возрождение интереса к белорусскому языку.





В субботу 23 ноября 2019 года в конференц-зале гостиницы «Эрмитаж» собрались люди неравнодушные, активные и инициативные, чтобы не только поздравить «ДЗЕДЗІЧ» с круглой датой, но и определить, кто же станет обладателем премий «Проект года» и «Волонтер года» в Бресте. А заодно подвести итоги работы организации как за 20 лет, так и за 2019 год.





Но вначале была музыка. Этот юбилейный вечер открыло эмоциональное и яркое выступление инструментального ансамбля «ПараФраз» . Все приглашённые ещё при входе получили фишки для голосования, и после вступительного слова директора агентства регионального развития «Дзедзiч» Дмитрия Шиманского финалисты представили свои проекты присутствующим. Стоит отметить, что общественная премия «Проект года» вручается ежегодно по результатам голосования, которое проходит в три этапа. Сначала представители организаций, которые хотят принять участие, присылают в агентство свои заявки с описанием проекта и его значимости для современного общества. Затем из всех представленных проектов совет «Дзедзiча» отбирает 10 самых лучших и размещает их для онлайн-голосования на сайте dzedzich.org . Таким образом, в открытом доступе любой желающий может отдать свой голос за самый, по его мнению, достойный проект. На третьем этапе по результатам голосования выбирается тройка лидеров.





Присутствующим были представлены три проекта, вышедшие в финал.

Первый проект «Активное родительство» представила Ольга Крусь. Она рассказала, с какими проблемами зачастую сталкиваются молодые семьи, и о тех реальных действиях, которые были предприняты общественными активистами для решения этих вопросов. Авторы проекта организовали около 60 открытых мероприятий на различные темы. Эта инициатива дала возможность молодым семьям включиться в активную социальную жизнь города.

Второй проект «Animalhelp» инициативы «Защита прав животных» представила Ирина Омелянчук. Её рассказ о масштабах проблемы бездомных животных в Бресте, о жестоком и безответственном отношении к ним и о тех людях, которые не только находят, но и берут на себя заботу об этих покалеченных, брошенных созданиях, не оставил равнодушным ни одного человека в зале. Также был поднят вопрос о гуманном сокращении количества бездомных животных путём отлова и стерилизации.

Третий проект презентовали Анастасия Дядищева и Брестский клубный дом «Калейдоскоп». По признанию девушки, выдвижение их проекта на премию стало для них полной неожиданностью, т.к. изначально интерактивный спектакль «Жизнь прекрасна» имел следующую цель - помочь раскрыться и поверить в себя участницам клубного дома. Потому в основу спектакля легли биографии самих артисток.