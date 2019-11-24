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Польский детский писатель встретится с читателями в Бресте, Пинске и Барановичах

25.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Популярный польский писатель для детей и молодежи Павел Беренсевич встретится с читателями в Бресте, Пинске и Барановичах, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Польский детский писатель встретится с читателями в Бресте, Пинске и Барановичах

Встречи с автором будут проходить на польском и русском языках. К участию приглашаются дети младшего школьного возраста. Во время мероприятий юные читатели познакомятся не только с польскоязычными книгами писателя, но и с переводами его произведений на русский язык, вышедшими в этом году в издательстве "Речь".

Первая встреча с Павлом Беренсевичем состоится уже сегодня в 16.30 в отделе литературы для детей и юношества Брестской областной библиотеки им. М. Горького. 26 ноября в 11.30 писателя ждут в Центральной городской библиотеке им. В.П. Тавлая в Барановичах, а 27 ноября в 11.00 - в городской детской библиотеке им. Я. Коласа в Пинске.

Павел Беренсевич родился в 1970 году в Варшаве, там же закончил университет и преподавал английский язык в средней школе. Первую книгу - сборник стихотворений "Куклы Дороти" - он выпустил 15 лет назад. С тех пор пишет романы, рассказы и стихи для детей. Книги Павла Беренсевича отмечены многими литературными премиями, были неоднократно номинированы на "Книгу года" польской секцией IBBY (Международный совет по детской и юношеской литературе). Павел Беренсевич не только писатель, но и переводчик с английского языка. В числе главных своих достижений он отмечает переводы на польский язык книг Люси Мод Монтгомери, Марка Твена и Фрэнсис Бернетт.

Авторские встречи проходят в рамках традиционного проекта Генерального консульства Польши в Бреcте, посвященного знакомству маленьких книголюбов с современной польской литературой для детей и молодежи. Раньше Брестскую область уже посещали такие мэтры польской детской литературы, как Гжегож Касдепке и Ивона Хмелевская, чьими книгами зачитываются по всей Европе.

 
Теги: Брест
 
 
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  Популярный польский писатель для детей и молодежи Павел Беренсевич встретится с читателями в Бресте, Пинске и Барановичах, сообщили корреспонденту БЕЛТА...
 
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