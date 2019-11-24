Хороший рецепт и плотный кочан. Как заставить хрустеть квашеную капусту

Никому не нравится мягкая квашеная капуста: она должна хрустеть. Именно такая, упругая и звонкая, доставляет больше всего удовольствия и ценится тоже больше всего. Чтобы капуста хрустела, важно взять правильную крупную соль, солить в хорошей посуде, эмалированной без сколов или же в керамической, стеклянной или деревянной. Еще повлияют на хрусткость капусты вода (нужна нехлорированная, лучше брать бутилированную воду, если вы солите капусту в рассоле).

Подробнее об ошибках, которые могут испортить качество квашеной капусты, можно прочитать здесь >>

Мы же сосредоточимся на методах ее улучшения. Что же сделать, чтобы капуста хрустела?

Способ № 1. Не забыть про морковь

Она очень улучшает не только внешний вид квашеной капусты, но и вкус и текстуру. Морковь лучше всего не тереть на обычной терке, а либо нарезать соломкой, либо воспользоваться теркой для корейской моркови. Морковь, измельченная обычной теркой, может окрасить капусту в оранжевый цвет.

Способ № 2. Добавить хрен

Отличный способ — добавить несколько кусочков корня хрена к капусте. А сверху укрыть капусту листьями этого растения. Хрен — отличное антибактериальное средство, поэтому никто лишний в вашей капусте не заведется, банки с капустой не будут взрываться, капуста не станет мягкой. Кстати, добавление хрена работает не только с капустой. Если добавить его к засаливающимся огурцам, их хрусткость тоже повысится, а вкусовые качества улучшатся.

Способ № 3. Огуречный рассол

Отличный способ улучшить вкус и текстуру капусты. Всего пара ложек на трехлитровую банку, и эффект будет заметен. Важно: добавлять нужно именно рассол, а не маринад. При засолке огурцов не должно было применяться уксуса, лимона и других окислителей.

Способ № 4. Крупная нарезка

Если рука на правильную нарезку капусты не набита, можно нарезать ее покрупнее. Например, квадратиками. Крупная нарезка очень улучшает текстуру капусты.

Способ № 5. Вода

Перед засолкой нужно облить капусту холодной водой. В идеале — колодезной, но можно и бутилированной. Так капуста станет более плотной.

Способ № 6. Правильное хранение

Оно должно происходить при стабильной температуре, при перепадах капуста потеряет свою упругую консистенцию.

Совет от шефа

Андрей Коробяк, шеф-повар ресторана YURA:

«Очень важно, какую капусту вы выбираете для засолки. Она должна быть свежей, плотной и изначально хрустящей. Второй важный момент: капусту нужно немного пожать, чтобы она дала сок. И вот с этим действие нельзя переборщить. Чем больше вы ее мнете, тем больше капуста отдает сок, и если с этим будет перебор, капуста перестоит и станет мягкой.

Если вы используете рассол, то тут важно какой он. Холодный рассол не повлияет, капуста будет хрустеть, а вот с горячим есть вероятность заваривания продукта, он станет в итоге мягким.

Некоторые добавляют в капусту уксус — это очень плохо для капусты. Дело в том, что квашеная капуста — это продукт ферментированный. Когда ферментация происходит естественным путем, в капусте выделяется кислота, которая формирует отличный вкус капусты. Уксус же его убивает.

Добавление корня хрена, коры дуба... это скорее история про улучшение вкуса капусты, на текстуру ее корень хрена особенного влияния не окажет.

Я бы сказал, что секрет хрустящей капусты в правильном выборе сырья и соблюдении технологии: нашинковали, посолили, помяли, придавили прессом и оставили».

Квашеный кочан

Если вы квасите капусту в объёмной посуде, лучше всего, конечно, в бочке, то можно наряду с нашинкованной, заквасить кочан. Причем сделать это можно как в отдельной бочке, так и вместе с нарезанной капустой, в одной посудине.

10 кг капусты

320 г соли

8 л воды

Шаг 1. Кочаны выбрать самые лучшие, красивые и плотные. Снять с них зеленые листья.

Шаг 2. Дно бочки выслать зелеными листьями. Уложить в нее кочаны (можно их разрезать пополам).

Шаг 3. Верх кочанов прикрыть зелеными листьями, положить салфетку, деревянный круг (можно разделочную доску) и груз.

Шаг 4. Растворить в холодной воде соль и залить всю капусту.

Шаг 5. Оставить на несколько дней.

Капуста с клюквой и корой дуба

1 кочан

3 моркови

2 яблока

Клюква

Черный перец горошком

3 ст. л. соли

50 л отвара коры дуба

Шаг 1. Капусту и морковь шинкуем, посыпаем солью и перетираем руками до появления сока.

Шаг 2. Яблоки нарезаем тонкими дольками.

Шаг 3. На дно большой эмалированной кастрюли выкладываем верхние листья кочана капусты, насыпаем перец.

Шаг 4. Укладываем слоями капусту с морковью, затем яблоки и щедро пересыпаем клюквой. Повторяем слои в той же последовательности и обязательно утрамбовываем руками.

Шаг 5. Сделать отвар коры дуба: промытую кору нужно поварить в кипящей воде в течение 10 минут и остудить. Влить остывший отвар в кастрюлю с капустой.

Шаг 8. Выложить всю капусту, сделать в ней проколы длинной деревяшкой спицей. Оставить бродить. В ходе выбраживания делать проколы каждый день.

Шаг 9. По прошествии недели разложить по банкам и поставить на хранение в холодильник.