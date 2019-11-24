В результате пожара в Кореличском районе погиб человек

Источник материала: Аргументы и факты

Огонь полностью уничтожил жилище. Под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружен погибший хозяин 1955 года рождения.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в МЧС.

Также вчера утром поступило ещё одно сообщение о пожаре, на этот раз в двухэтажке в п. Дитва Лидского района.