ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В результате пожара в Кореличском районе погиб человек

25.11.2019 10:39 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В результате пожара в Кореличском районе погиб человек
Фото из открытых источников

Огонь полностью уничтожил жилище. Под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружен погибший хозяин 1955 года рождения.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в МЧС.

Также вчера утром поступило ещё одно сообщение о пожаре, на этот раз в двухэтажке в п. Дитва Лидского района.

Соседи спасли хозяина квартиры. Работники МЧС вытащили из комнаты его супругу. Оба госпитализированы. Предполагаемая причина ЧП – короткое замыкание холодильника. 

В результате пожара в Кореличском районе погиб человек
В минской девятиэтажке в результате пожара погибли два пенсионера
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о возгорании в жилом доме в д. Малая Обрина поступило вчера утром.
 
Новости дня
Новости разные
 
Горецкий торт получил золотую медаль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика