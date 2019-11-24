В результате пожара в Кореличском районе погиб человек

Огонь полностью уничтожил жилище. Под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружен погибший хозяин 1955 года рождения.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в МЧС.
Также вчера утром поступило ещё одно сообщение о пожаре, на этот раз в двухэтажке в п. Дитва Лидского района.
Соседи спасли хозяина квартиры. Работники МЧС вытащили из комнаты его супругу. Оба госпитализированы. Предполагаемая причина ЧП – короткое замыкание холодильника.