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Серьезное ДТП под Речицей: грузовик и автобус после столкновения опрокинулись в кювет

25.11.2019 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе столкнулись МАЗ и туристический автобус. По информации сообщества «Светлогорский автоканал», в ДТП есть пострадавшие.


Фото: «Светлогорский автоканал»

ДТП произошло утром 25 ноября на трассе Р82 недалеко от деревни Солтаново.

От удара и большегруз, и автобус оказались в кювете.


Фото: «Светлогорский автоканал»

(Будет дополнено.)

 
 
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В Речицком районе столкнулись МАЗ и туристический автобус. Есть пострадавшие.
 
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