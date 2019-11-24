Серьезное ДТП под Речицей: грузовик и автобус после столкновения опрокинулись в кювет

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе столкнулись МАЗ и туристический автобус. По информации сообщества « Светлогорский автоканал », в ДТП есть пострадавшие.



Фото: «Светлогорский автоканал»

ДТП произошло утром 25 ноября на трассе Р82 недалеко от деревни Солтаново.

От удара и большегруз, и автобус оказались в кювете.



Фото: «Светлогорский автоканал»

(Будет дополнено.)