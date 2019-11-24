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Серьезное ДТП под Речицей: грузовик и автобус после столкновения опрокинулись в кювет
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе столкнулись МАЗ и туристический автобус. По информации сообщества «
ДТП произошло утром 25 ноября на трассе Р82 недалеко от деревни Солтаново.
От удара и большегруз, и автобус оказались в кювете.
(Будет дополнено.)
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В Речицком районе столкнулись МАЗ и туристический автобус. Есть пострадавшие.
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