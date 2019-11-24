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С выборов за нарушения было удалено 70 наблюдателей. Впервые в Беларуси

25.11.2019 11:04 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минимум 70 человек были удалены с избирательных участков во время выборов за нарушение закона.

Об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина заявила в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Она отметила, что такое количество удаленных наблюдателей было в стране впервые.

«У нас никогда не было такого количества удаленных наблюдателей: их в этот раз было 105, правда, 35 случаев – это фальшивые документы (35 представителей ОГП лишили аккредитации за подделку подписей). Но все равно 70 человек – это лица, удаленные за нарушения закона», – сказала Ермошина.

По мнению организаторов выборов, нынешняя избирательная кампания была самой скандальной и конфликтной в истории Беларуси. Ермошина обратила внимание на то, что со времени появления западных наблюдателей «определенные политические силы стали пытаться показать всему миру, что у нас все очень плохо».

По мнению Ермошиной, большую роль сыграл тот факт, что среди кандидатов не было представителей оппозиции. Если бы она была, то и отчет от ОБСЕ был бы совершенно иной.

Парламентские выборы были чем-то вроде репетиции президентских, которые должны пройти в 2020 году. Но, по ее мнению, это будет совсем другая кампания, она будет кардинально отличаться от той, которая была в 2015-м.

«Поверьте, между этими выборами (парламентскими 2019 года) и президентскими (2020 года) будет очень много общего в каких-то подходах. Это чисто будут технологические подходы, которых общество не заметит. Это заметят те, кто непосредственно будет участвовать в избирательной кампании – организаторы выборов. Но они будут близки», – заверила она.

В этой связи глава ЦИК подчеркнула, что в ближайшее время избирательное законодательство в Беларуси менять не будут. Согласно международным нормам, за год до избирательной кампании закон не предполагает никаких перемен. Речь может идти только о «совершенствовании правоприменительной практики».

 
 
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Минимум 70 человек были удалены с избирательных участков во время выборов за нарушение закона. Об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина заявила в эфире телеканала...
 
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