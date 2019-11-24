Нонна Мордюкова: гениальная на сцене, беззащитная в жизни

Источник материала: Аргументы и факты

25 ноября 1925 года родилась выдающаяся актриса театра и кино Нонна Мордюкова. На экране ее героиню всегда окружали мужчины, а в жизни любви она так и не нашла.

Она была поистине народной - и по происхождению, и по амплуа, и по любви зрителей к ней. Английская энциклопедия «Кто есть кто» включила её в 10 самых выдающихся актрис XX века.

«Не ваше дело!»

На вопросы она всегда отвечала кратко, часто говорила: «А уж это не ваше дело!», смотрела с недоверием: «Вы, журналюги, всё в душу норовите залезть...» Такой была моя первая встреча с народной артисткой СССР Нонной Мордюковой. После выхода интервью в «АиФ» я привезла актрисе гонорар. Она удивилась: «А что, так теперь делают?» Я ответила: «Вы же потратили время на беседу. Можно сказать, работали». Не могла же я озвучить ей правду о том, как рассказала в редакции, что её квартира в Крылатском едва обставлена, что живёт актриса аскетично, если не сказать - бедно. И «АиФ» решил поддержать любимую актрису... Потом я привозила Нонне Викторовне подарки от редакции на Новый год, 8 Марта, день рождения... И Нонна Викторовна оттаяла. Однажды грустно сказала: «Я много плачу. Всё меня может расстроить, даже погода».



Актриса Нонна Мордюкова в роли Натальи Степановны в художественном фильме «Они сражались за Родину». Фото: РИА Новости

Детство было её любимой темой для разговоров. Она родилась на Кубани. «Мои родители были честные, рваные, худые коммунисты». Я потом всю их жизнь показала в картине «Комиссар». Маму Нонна Викторовна называла «пламенной подругой». «А как пела! Меццо-сопрано...» И только однажды Мордюкова с горечью призналась: «Она всё время брюхатая ходила, а нянчить детей мне приходилось: я старшая. Нас было шестеро. Ох и понавытиралась же я соплей... У самой у меня детства не было».

Нонна Викторовна любила иногда покопаться в косметичке, рассматривала помады, пудру, карандаши для глаз. Сама она в юности «подчепуривалась» (любила подобные словечки!) так: смешивала чёрные чернила с кусочком мыла, заваривала смесь в консервной баночке «на газочке». Когда застынет, пожалуйста, - тушь готова. Румянились свёклой. «Но чаще всего мы брали траву пагоду: потрёшь ею щёки, и они трое суток горят».

Вячеслав Тихонов



Фото: www.russianlook.com

О своём браке с актёром Вячеславом Тихоновым актриса рассказывала с грустью. Они поженились на 3-м курсе. Прожили вместе 13 лет. «У меня осталась на него обида на всю жизнь: ни разу не поздравил с днём рождения. Мы были совершенно разные... Я - кубанская казачка, говорю громко, если смеюсь, так от души. А он - тихий, скромный, неразговорчивый мальчик. Когда шли в компанию, Славка всё время говорил: «Нонна, я тебя умоляю, не пой опять свои частушки». Он так называл все мои песни, даже русские романсы. Ему было за меня неудобно. В общем, мы не жили, а мучились. На съёмках «Простой истории» я влюбилась в своего партнёра Василия Шукшина. Сибиряк, свободный, красивый! Ходил в кирзовых сапогах! Прямо излучал мужскую энергию! Я всегда подсчитывала дни, когда снова в экспедиции увидимся».

Но даже ради Шукшина она с Тихоновым не развелась: уже родился ребёнок. Да и развод в те времена был делом предосудительным... Вдобавок мама всё время говорила: «Ни в коем случае не уходи от мужа. Он - самый лучший отец». Через два дня после похорон Ирины Петровны Мордюковой её дочь и Вячеслав Тихонов расстались... Личную жизнь актриса потом так и не устроила. «Надёжной мужской руки не нашла», - признавалась Мордюкова.

О сыне Нонна Викторовна практически никогда не говорила: это была слишком больная для неё тема. Рассказала только, что они сыграли вместе в картине «Русское поле», что он был очень красивым мальчиком: «Взял лучшее от Славки и меня». Но... Их сын стал наркоманом. В возрасте 40 лет Владимир Тихонов трагически погиб. У него остался сын от брака с известной актрисой Натальей Варлей. С внуком Нонна Викторовна не общалась. «Есть причина, - тихо сказала она. - Но, чтобы всё рассказать, надо много слёз лить...» Как сказали родственники актрисы, перед смертью в бреду она всё время звала сына: «Володя... Володя...»



Нонна Мордюкова и Владимир Тихонов в фильме «Русское поле», 1971 год. Фото: www.russianlook.com

«Да она ненормальная!»

Мордюкова была гордой и никогда не пользовалась благами, которые ей могла бы дать дружба с властью. Певица Екатерина Шаврина рассказывала, как они познакомились в Калуге, на концерте для обкома. На банкете Нонну пригласили за стол к обкомовским «шишкам». Она ответила: «Нет, спасибо». И села вместе с остальными артистами.

Она снималась у многих именитых режиссёров. Лучше всего, по её признанию, работалось с Григорием Чухраем, Сергеем Герасимовым... Мордюкова снялась в десятках фильмов. Но заветную роль-мечту так и не исполнила: «Моё самое большое желание в молодости было сыграть Аксинью в «Тихом Доне». Нонна Викторовна часто возмущалась: «Почему все говорят: «У Мордюковой крутой нрав»?! Понимаешь, иногда тебе дают сценарий, а там - бред сумасшедшего... Отказываюсь от роли, и тут же стрелы летят: «Да она ненормальная. Что вы хотите, это ж Мордюкова».

В конце жизни у актрисы был сложный период: «Быть в картине просто бабушкой мне неинтересно. Любовная история всегда украшала мои роли. Даже трудно представить, чтобы за моей героиней не плёлся мужичонка», - говорила она. Хотя к простоям в кино ей было не привыкать: после «Молодой гвардии» она не играла 5 лет. И после шумного успеха в «Родне» Михалкова и «Вокзала для двоих» Рязанова подолгу не снималась.



Кадр из фильма «Простая история», 1960 год