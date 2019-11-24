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Арина Соболенко объявила о помолвке
Источник материала: Tut.by
Лучшая на данный момент теннисистка Беларуси объявила о помолвке. Правда имя избранника она пока не раскрывает. Об этом она рассказала во время шоу «Макаенка, 9» на телеканале «Беларусь 1»,
— Я не очень хочу это комментировать. Это просто помолвка, свадьбы не будет. Просто помолвлена. Я просто такой человек, немножко против свадеб.
— Слухов же много ходит…
— Нет, это не Дмитрий Турсунов.
— Человек из Беларуси?
— Нет, — сказала Соболенко.
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Но о том, кто ее избранник, пока не говорит.
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