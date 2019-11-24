Арина Соболенко объявила о помолвке

Источник материала: Tut.by

Лучшая на данный момент теннисистка Беларуси объявила о помолвке. Правда имя избранника она пока не раскрывает. Об этом она рассказала во время шоу «Макаенка, 9» на телеканале «Беларусь 1», передает tribuna.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я не очень хочу это комментировать. Это просто помолвка, свадьбы не будет. Просто помолвлена. Я просто такой человек, немножко против свадеб.

— Слухов же много ходит…

— Нет, это не Дмитрий Турсунов.

— Человек из Беларуси?

— Нет, — сказала Соболенко.