26 ноября с 11 до 13 часов состоится «прямая телефонная линия» с начальником Волковысского районного отдела Следственного комитета Максимом Вячеславовичем ГАРКАВЫМ.
Вопросы можно задать по телефону 7-51-40.
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Начальник Волковысского РОСК проведет прямую линию
25.11.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
26 ноября с 11 до 13 часов состоится «прямая телефонная линия» с начальником Волковысского районного отдела Следственного комитета Максимом Вячеславовичем ГАРКАВЫМ.
Вопросы можно задать по телефону 7-51-40.
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26 ноября с 11 до 13 часов состоится «прямая телефонная линия» с начальником Волковысского районного отдела Следственного...
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