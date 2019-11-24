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О чём мечтают дети? По какому адресу отправить письмо Деду Морозу и как стать участником необычного конкурса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Мечты сбываются». Федерация профсоюзов Беларуси в канун Нового года решила стать добрым волшебником и исполнить мечты детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый ребенок может отправить письмо и видеобращение на почту ФПБ, где расскажет о самом сокровенном своем желании. Среди первых участников конкурса – Полина Щербакова из Гомеля. Девочка увлекается современной хореографией и фигурным катанием. Ее заветная мечта – выступить на главной сцене страны.
Полина Щербакова, учащаяся гимназии № 56 Гомеля:
Жанна Гатальская, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов:
В результате будут отобраны 7 человек – по одному человеку из каждой области и города Минска, желания которых будут исполнены. Главный критерий отбора – творческий подход и креативность.
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О чём мечтают дети? По какому адресу отправить письмо Деду Морозу и как стать участником необычного конкурса
Новости Беларуси. «Мечты сбываются». Федерация профсоюзов Беларуси в канун Нового года решила стать добрым волшебником и исполнить мечты детей, сообщили в...
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