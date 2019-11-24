﻿ Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума. 21.by
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Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

25.11.2019 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне в «Гливице-Арене» в Польше состоялся финал детского «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты вместе со всей страной наблюдали за выступлением представительницы Беларуси на песенном конкурсе.

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Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

Зажигательный номер Елизаветы Мисниковой никого не оставил равнодушным. 14-летняя белоруска выступила достойно и заставила двигаться в ритм весь танцпол. Ее песня «Пепельный», которая прозвучала на детском «Евровидении» под № 7, раскачала зал. Собственно, как и мечтала сама юная исполнительница. В итоге ей удалось набрать за модный хит 92 балла. И это 11 место.

Участница детского «Евровидения-2019» Елизавета Мисникова выступила в студии СТВ

А вот победу праздновали хозяева конкурса в Польше. В фавориты вышла 12-летняя Вики Габор с композицией «Супергерой».

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Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

Что касается нашей финалистки, международная пресса оценила энергетику номера и вокал. Оно и понятно. Творчеством она занимается с пяти лет.

В нашей стране конкурс проходил дважды. В 2018 году «Минск-Арена» собралА рекордное число участников – 20 стран. А в 2019-м было на одну меньше.

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

Что касается нынешнего «Евровидения», второе место занял Казахстан, третье – у Испании. Сами ребята на международном песенном форуме сосредоточились на вокале и простых человеческих ценностях и темах – добро, любовь, сохранение планеты и ее экологии. И каждый из них сегодня проснулся всемирно известным, ведь накануне они поделились радостью со всем миром, а это и есть слоган детского «Евровидения» в 2019 году.

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

Люди в материале: Елизавета Мисникова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Накануне в «Гливице-Арене» в Польше состоялся финал детского «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты...
 
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