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На базе СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» прошел районный семинар-совещание

25.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

О постановке техники на хранение в сельхозорганизациях шла речь на недавнем районном семинаре-совещании, проходившем на базе СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш». Мероприятие вел первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Красиков, а участвовали в нем руководители хозяйств, инженерно-технические работники.

На базе СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» прошел районный семинар-совещание

На базе СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» прошел районный семинар-совещание

Согласно требованиям, вся освободившаяся от полевых работ техника еще к 1 ноября  поставлена на хранение. Как это сделано в СК «Дуброва» и посмотрели руководители и специалисты из других хозяйств. Они увидели на мехдворе поставленные в ряд трактора, чуть поодаль — почвообрабатывающую прицепную технику. Различные культиваторы, дискатеры, бороны понадобятся в хозяйстве теперь только весной, поэтому их постановка на хранение должна соответствовать требованиям.

Главный госинспектор управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Артем Король прокомментировал, что вся имеющаяся в хозяйстве техника поставлена на хранение, но тем не менее замечания есть и здесь. Требуют дальнейшей доочистки узлы и агрегаты, их необходимо более тщательно «законсервировать».

Не менее строгие требования в отношении постановки на хранение зерноуборочных комбайнов. Так, например, необходимо, чтобы такая техника стояла на специальных подставках. А на лобовом стекле кабины неиспользуемой машины должна быть наклейка «Поставлен на длительное хранение», с наличием необходимой информации. Такое же требование и к ведению документации. В каждом хозяйстве также должны вестись журнал учета постановки машин на хранение и приема их в эксплуатацию, журнал проверок технического состояния машин в период хранения и т.д.

Старший госавтоинспектор отделения ГАИ ОВД райисполкома Виктор Качура обратил внимание на вопросы безопасности дорожного движения. Ведь в текущем году в районе совершено 12 ДТП, в которых 5 человек погибло, 9 получили ранения различной степени тяжести. Три дорожно-транспортных происшествия совершены лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Одно из ДТП произошло с участием техники сельхозорганизации, в котором 1 человек получил телесные повреждения. Поэтому к ответственности привлечен не только водитель, но и должностные лица, ответственные за эксплуатацию и выпуск техники на линию.

По итогам посевной и уборочной кампаний сотрудниками ОГАИ выявлено свыше 100 нарушений правил дорожного движения с использованием сельскохозяйственной техники. К ответственности привлекли 26 должностных лиц. Ибо в случае выявления нарушений технической неисправности транспортных средств, используемых в дорожном движении, к ответственности привлекается не только водитель транспортного средства, но и механик, инженер, допустившие участие неисправной техники в дорожном движении. А за эксплуатацию транспортного средства без заключения договора о государственном страховании гражданской ответственности административное наказание возлагается на руководителя.

Виктор Качура заострил также внимание на использовании техники в осенне-зимний период, особенно в темное время суток, на ведении журналов предрейсового медицинского осмотра водителей, выпуска техники на линию и проведения инструктажей.

Первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Красиков, подводя итоги семинара-совещания, потребовал от руководителей и инженерных служб неукоснительного исполнения всех названных Инструкций и требований по эксплуатации, хранению сельскохозяйственной техники.

Лика КОРОЛЁВА. 

 

 
 
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О постановке техники на хранение в сельхозорганизациях шла речь на недавнем районном семинаре-совещании, проходившем на базе СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш».
 
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