ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президенты Беларуси, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана встретятся в Бишкеке

25.11.2019 11:08 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Президенты Беларуси, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана встретятся в Бишкеке

фото: tvc.ru

28 ноября в Кыргызстане пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ней примут участие президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Беларуси и России, а также премьер-министр Армении.

Ряд вопросов, в частности, обсуждение  проблем международной и региональной  безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены Совета коллективной безопасности  обсудят в узком составе.  Пленарное заседание СКБ будет  с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности  государств – членов ОДКБ.  

Накануне - 27 ноября запланировано совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации, в ходе которого предполагается обсудить  около 20 вопросов, большинство их которых выносится на сессию Совета коллективной безопасности.

Как ожидается, будет подписан План коллективных действий государств - членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019 – 2021 гг.

В повестку дня Совета коллективной безопасности включен проект Решения СКБ ОДКБ о Перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье. 

Планируется также принятие решений СКБ, касающихся внесения изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, в Положение о Совете коллективной безопасности ОДКБ, а также в Правила процедуры органов ОДКБ.  На  рассмотрение будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей Организации, в частности, проект Положения о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ.

Будет рассмотрен и вынесен на подписание проект Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ, который предусматривает  внесение изменений в Положение об операции постоянного действия государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция «ПРОКСИ»).     

Также в повестке – утверждения плана мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассмотрение бюджета Организации на 2020 год.

С учетом председательства России в ОДКБ в 2019-2020 г.г. ожидается, что Владимир Путин объявит приоритеты  России в следующем межсессионном периоде.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 ноября в Кыргызстане пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
С выборов за нарушения было удалено 70 наблюдателей. Впервые в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские полусапоги осенние в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика