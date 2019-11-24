Президенты Беларуси, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана встретятся в Бишкеке

Источник материала: Ежедневник



фото: tvc.ru

28 ноября в Кыргызстане пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ней примут участие президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Беларуси и России, а также премьер-министр Армении.

Ряд вопросов, в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. Пленарное заседание СКБ будет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств – членов ОДКБ.

Накануне - 27 ноября запланировано совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации, в ходе которого предполагается обсудить около 20 вопросов, большинство их которых выносится на сессию Совета коллективной безопасности.

Как ожидается, будет подписан План коллективных действий государств - членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019 – 2021 гг.

В повестку дня Совета коллективной безопасности включен проект Решения СКБ ОДКБ о Перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.

Планируется также принятие решений СКБ, касающихся внесения изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, в Положение о Совете коллективной безопасности ОДКБ, а также в Правила процедуры органов ОДКБ. На рассмотрение будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей Организации, в частности, проект Положения о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ.

Будет рассмотрен и вынесен на подписание проект Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ, который предусматривает внесение изменений в Положение об операции постоянного действия государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция «ПРОКСИ»).

Также в повестке – утверждения плана мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассмотрение бюджета Организации на 2020 год.

С учетом председательства России в ОДКБ в 2019-2020 г.г. ожидается, что Владимир Путин объявит приоритеты России в следующем межсессионном периоде.