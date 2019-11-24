ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

25.11.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

Уникальный проект в память о жертвах, принесенных на алтарь свободы и независимости, стартовал в нашей стране. Он заключается в том, чтобы собрать землю с братских захоронений в населенных пунктах и поместить в капсулу, которая затем будет передана во Всесвятский храм-памятник в Минске.

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

В следующем году Беларусь отметит знаменательную дату – 75-летие Великой Победы. В преддверии этой даты и стартовал международный проект «Во славу общей Победы» – в память о погибших земляках и воинах-освободителях.

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

Война принесла неисчислимые беды и страдания белорусской земле. Но перед лицом общего горя народ сплотился и встал на защиту Родины. И мы не вправе забывать тех, кто не вернулся с полей боев, и тех, кто пережил оккупацию – женщин, стариков и детей, которые потом возрождали из руин и пепелищ родную землю.

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

Увы, с каждым годом все меньше становится непосредственных участников и очевидцев тех героических событий. Но есть земля, на которой они происходили. Земля с малой родины всегда была для человека святой, земля же, обагренная кровью защитников, святая вдвойне.

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

Деревни Новинки, Золотуха и Луки стали первыми населенными пунктами, которые 22 ноября 1943 года освободила Красная Армия. Вот почему в этот день именно здесь прошел первый забор горсти земли.

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

Почетное право наполнить специальные мешочки землей предоставили председателю Чкаловского сельисполкома Ларисе Брель, почетному жителю деревни Новинки Михаилу Лавшуку и лучшим ученикам Золотушской школы Ярославу и Максиму Иванешко.

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

В митинге, который состоялся у братской могилы в деревне Новинки, приняли участие жители деревни, заместитель председателя райисполкома Валентин Васюта, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Инна Сафронова, председатель райсовета ветеранов Николай Буценко, первый секретарь РК БРСМ Татьяна Аргунова-Веко, ученики и учителя Золотушской школы, представители общественных объединений БРСМ и «Белая Русь».

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

В память о воинах-освободителях и земляках, которые отдали свои жизни во имя Победы, была объявлена Минута молчания.

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

А затем участники митинга возложили венки, цветы и гирлянды из сосновых веток к подножию памятника.

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

Забор земли в этот день был произведен также на коллективном захоронении солдат на гражданском кладбище деревни Новинки, а также на братском захоронении в деревне Луки.

Следующий этап проекта – акция в деревне Хомичи, которую освободили 25 ноября.

Александр Веко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальный проект в память о жертвах, принесенных на алтарь свободы и независимости, стартовал в нашей стране. Он заключается в том,
 
Новости дня
Новости разные
 
Банковские мошенники переключились на пенсионеров. Уже завели несколько уголовных дел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика