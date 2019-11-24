Проект «Во славу общей Победы» 22 ноября стартовал в Калинковичском районе

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Уникальный проект в память о жертвах, принесенных на алтарь свободы и независимости, стартовал в нашей стране. Он заключается в том, чтобы собрать землю с братских захоронений в населенных пунктах и поместить в капсулу, которая затем будет передана во Всесвятский храм-памятник в Минске.





В следующем году Беларусь отметит знаменательную дату – 75-летие Великой Победы. В преддверии этой даты и стартовал международный проект «Во славу общей Победы» – в память о погибших земляках и воинах-освободителях.





Война принесла неисчислимые беды и страдания белорусской земле. Но перед лицом общего горя народ сплотился и встал на защиту Родины. И мы не вправе забывать тех, кто не вернулся с полей боев, и тех, кто пережил оккупацию – женщин, стариков и детей, которые потом возрождали из руин и пепелищ родную землю.





Увы, с каждым годом все меньше становится непосредственных участников и очевидцев тех героических событий. Но есть земля, на которой они происходили. Земля с малой родины всегда была для человека святой, земля же, обагренная кровью защитников, святая вдвойне.









Деревни Новинки, Золотуха и Луки стали первыми населенными пунктами, которые 22 ноября 1943 года освободила Красная Армия. Вот почему в этот день именно здесь прошел первый забор горсти земли.









Почетное право наполнить специальные мешочки землей предоставили председателю Чкаловского сельисполкома Ларисе Брель, почетному жителю деревни Новинки Михаилу Лавшуку и лучшим ученикам Золотушской школы Ярославу и Максиму Иванешко.









В митинге, который состоялся у братской могилы в деревне Новинки, приняли участие жители деревни, заместитель председателя райисполкома Валентин Васюта, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Инна Сафронова, председатель райсовета ветеранов Николай Буценко, первый секретарь РК БРСМ Татьяна Аргунова-Веко, ученики и учителя Золотушской школы, представители общественных объединений БРСМ и «Белая Русь».









В память о воинах-освободителях и земляках, которые отдали свои жизни во имя Победы, была объявлена Минута молчания.









А затем участники митинга возложили венки, цветы и гирлянды из сосновых веток к подножию памятника.









Забор земли в этот день был произведен также на коллективном захоронении солдат на гражданском кладбище деревни Новинки, а также на братском захоронении в деревне Луки.

Следующий этап проекта – акция в деревне Хомичи, которую освободили 25 ноября.

Александр Веко.