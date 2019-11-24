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Банковские мошенники переключились на пенсионеров. Уже завели несколько уголовных дел

25.11.2019 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси участились случаи хищения денег с банковских карточек пенсионеров. Мошенники действуют в социальной сети «Одноклассники», а их жертвами становятся держатели специальных карточек для пенсионеров «Бархат», которые выпускает Беларусбанк. Об этом рассказывает МВД.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщают правоохранительные органы, только в Узденском районе за несколько дней жертвами такого вида мошенничества стали четыре женщины. Схема выглядит так: жертве приходит сообщение от кого-либо из друзей о том, что Беларусбанк проводит акцию и разыгрывает среди держателей карт «Бархат» денежные призы. Все, что нужно для участия, — прислать данные своей карточки. Но на самом деле это сообщение присылает не знакомый жертвы, а мошенник, взломавший его страницу.

— Женщины ничего об этом не знали и, не раздумывая, соглашались на помощь своих собеседников, которые всего лишь просили сообщить данные платежных карт. В последующем с их карт-счетов исчезали деньги. По всем фактам возбуждены уголовные дела, — комментирует начальник ОРПСВТ УВД Миноблисполкома Дмитрий Дудков.

В милиции подчеркивают, что пенсионеры были выбраны не случайно: они более доверчивы и не так сильны в вопросах кибербезопасности. Мошенники, взламывающие страницы других людей и пишущие от их лица, могут выведывать у жертв данные банковских карт, остатки на счетах, номера мобильных телефонов, привязанных к интернет-банкингу, одноразовые смс-коды и паспортные данные. В зависимости от полученных данных мошенники либо переводят деньги на другие счета либо с помощью реквизитов, либо через интернет-банкинг.

В МВД дали несколько советов, которым нужно следовать, чтобы обезопасить себя и свои деньги.

  • ни под каким предлогом не передавайте и не сообщайте никому платежные реквизиты, полный номер карточки и срок ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию;
  • проверяйте, с кем общаетесь: от имени друга сообщения и просьбы помочь может писать мошенник;
  • не вступайте в переговоры с незнакомцем. Положите трубку и самостоятельно обратитесь в банк по номерам, указанным на официальном сайте;
  • применяйте все доступные способы защиты, предлагаемые банками: двухфакторная авторизация, смс-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и др.;
  • используйте сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, к системам «интернет-банкинг», социальным сетям и другим интернет-сервисам;
  • не открывайте электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей, и не запускайте их содержимое;
  • не переходите по неизвестным ссылкам и не посещайте интернет-ресурсы сомнительного содержания;
  • при посещении сайтов обращайте внимание на адрес интернет-ресурса.

В последнее время случаи мошенничества с банковскими картами участились. В первую очередь речь идет о так называемом вишинге — телефонном мошенничестве, когда злоумышленник представляется, например, сотрудником банка и выманивает у жертвы данные ее карты и даже пароли из смс-сообщений. Буквально за два дня в милицию обратилось более 150 жертв вишинга. О проблеме телефонного мошенничества заговорили и в Нацбанке. А FINANCE.TUT.BY составил подробную инструкцию о том, как понять, кто вам звонит — банк или мошенник.

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Мошенники действуют в социальной сети «Одноклассники», а их жертвами становятся держатели специальных карточек для пенсионеров «Бархат», которые выпускает...
 
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