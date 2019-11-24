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Банковские мошенники переключились на пенсионеров. Уже завели несколько уголовных дел
Источник материала: Tut.by
В Беларуси участились случаи хищения денег с банковских карточек пенсионеров. Мошенники действуют в социальной сети «Одноклассники», а их жертвами становятся держатели специальных карточек для пенсионеров «Бархат», которые выпускает Беларусбанк. Об этом
Как сообщают правоохранительные органы, только в Узденском районе за несколько дней жертвами такого вида мошенничества стали четыре женщины. Схема выглядит так: жертве приходит сообщение от кого-либо из друзей о том, что Беларусбанк проводит акцию и разыгрывает среди держателей карт «Бархат» денежные призы. Все, что нужно для участия, — прислать данные своей карточки. Но на самом деле это сообщение присылает не знакомый жертвы, а мошенник, взломавший его страницу.
— Женщины ничего об этом не знали и, не раздумывая, соглашались на помощь своих собеседников, которые всего лишь просили сообщить данные платежных карт. В последующем с их карт-счетов исчезали деньги. По всем фактам возбуждены уголовные дела, — комментирует начальник ОРПСВТ УВД Миноблисполкома Дмитрий Дудков.
В милиции подчеркивают, что пенсионеры были выбраны не случайно: они более доверчивы и не так сильны в вопросах кибербезопасности. Мошенники, взламывающие страницы других людей и пишущие от их лица, могут выведывать у жертв данные банковских карт, остатки на счетах, номера мобильных телефонов, привязанных к интернет-банкингу, одноразовые смс-коды и паспортные данные. В зависимости от полученных данных мошенники либо переводят деньги на другие счета либо с помощью реквизитов, либо через интернет-банкинг.
В МВД дали несколько советов, которым нужно следовать, чтобы обезопасить себя и свои деньги.
В последнее время случаи мошенничества с банковскими картами участились. В первую очередь речь идет о так называемом вишинге — телефонном мошенничестве, когда злоумышленник представляется, например, сотрудником банка и выманивает у жертвы данные ее карты и даже пароли из смс-сообщений. Буквально за два дня в милицию
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Мошенники действуют в социальной сети «Одноклассники», а их жертвами становятся держатели специальных карточек для пенсионеров «Бархат», которые выпускает...
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