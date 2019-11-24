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58-летний Эрнст вновь станет папой
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор Первого канала и его супруга готовятся к пополнению в семье,
Генеральный директор Первого канала и его супруга редко делятся подробностями личной жизни и дают интервью. «Мы оба люди закрытые. Муж — вообще чемпион по закрытости. Наверное, не смогли бы и целоваться при огромном количестве народа», — призналась актриса в недавнем интервью журналу Tatler.
Даже имена дочерей 58-летний Константин и 31-летняя Софья хранили в тайне два года. Только сейчас стало известно, что девочек назвали Эрика и Кира. А также… что в следующем году у них появится братик или сестренка — актриса находится на втором триместре беременности. «Конечно, Софья очень рада. Она уже опытная: следит за питанием, чтобы не набрать лишний вес и потом быстро вернуться в форму», — рассказали «СтарХиту» в окружении звезд.
У Константина уже три дочери. Старшая, 25-летняя Александра, родилась от отношений с театральным критиком Анной Силюнас. Девушка давно живет в Нью-Йорке, окончила престижный вуз, профессионально занимается фотографией.
Напомним, недавно молодая жена Константина Эрнста
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Это уже третий ребенок в браке.
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