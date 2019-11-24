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Хранить память о подвигах земляков – дело чести каждого. «Авангард» встретился с председателем районного совета ветеранов Марией Максимчиковой

25.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Все дальше и дальше уходит от нас тот великий день, когда 76 лет назад немецко-фашистские захватчики покинули территорию Будакошелевщины. Наши земляки героически сражались за освобождение Родины от врагов, проливая кровь. Их героизм и стойкость не забыты, ведь еще живы те, кто бережно хранит память о событиях тех страшных лет и передает свои воспоминания и рассказы фронтовиков потомкам.

Хранить память о подвигах земляков – дело чести каждого. «Авангард» встретился с председателем районного совета ветеранов Марией Максимчиковой
Мария Максимчикова

В преддверии очередной годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков «Авангард» встретился с председателем районного совета ветеранов Марией Максимчиковой.

– К сожалению, с каждым годом ветеранские ряды редеют, все меньше остается тех, кто прошел сквозь пекло войны. Сегодня в районе проживают 8 участников Великой Отечественной войны (это Леонид Шумилов, Михаил Кончиц, Анна Глушко, Анатолий Кашпаров, Анна Щепетко, Фарваз Муртазин, Александр Новиков и Мария Новичкова), 19 бывших узников фашистских концлагерей, тюрем и гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в военный период, 10 граждан из категории членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести во время боевых действий, а также 3 инвалида с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями во время Великой Отечественной. Ежеквартально обследуются условия жизни и социально-бытовое положение ветеранов, подпольщиков и семей погибших, оказывается необходимая материальная помощь. Не остается в стороне и молодежь. Так, совместно с РО ОО «БРСМ» районный совет ветеранов традиционно проводит акции «Чистый двор», «Забота», «Милосердие», «Ветеран живет рядом», в ходе которых юные волонтеры и активисты помогают ветеранам с уборкой дома и придомовых территорий, в рубке дров, расчистке территории от снега и многом другом.

Стало доброй традицией в канун Дня Победы совместно с руководством района посещать их на дому. К сожалению, по состоянию здоровья участники боевых действий в последнее время не могут встречаться с ребятами в учреждениях образования. Учащиеся сами приходят к ним домой, поздравляют с различными праздниками. Подрастающее поколение из первых уст узнает о событиях тех лет, формируя у себя представление о гражданском долге, мужестве, патриотизме и героизме.

В канун освобождения района от немецко-фашистских захватчиков хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто в годы военного лихолетья защищал нашу землю и народ от врага, кто своим ратным и трудовым подвигом приближал день освобождения района и, конечно же, Великую Победу. Наша общая задача – повседневная забота о ветеранах, а хранить память о подвигах земляков – дело чести каждого.

Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото из архива редакции

 
 
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