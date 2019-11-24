Киберпреступность – международная проблема

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня спектр преступлений в сфере высоких технологий значительно расширился и может коснуться любого гражданина или организации независимо от формы собственности.





Наиболее распространенными являются: хищение денежных средств при помощи реквизитов банковских платежных карт, внесение заведомо ложных сведений в компьютерную систему с целью незаконного получения кредитов либо сокрытия фактов хищений, уничтожение компьютерной информации, незаконное копирование или завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, взлом почтовых ящиков и дальнейший незаконный доступ к информации. Подобных примеров множество.

Чтобы не стать жертвой киберпреступника, нужно соблюдать следующие простые правила.

Защита данных банковской карточки

Необходимо: хранить в тайне пин-код карты; прикрывать ладонью клавиатуру при вводе пин-кода; оформить отдельную карту для онлайн-покупок и не держать на ней большие суммы; использовать услугу «3-D Secure» и лимиты на максимальные суммы онлайн-операций; скрыть CCV-код на карте (трехзначный номер на обратной стороне), предварительно сохранив его.

Не рекомендуется: хранить пин-код вместе с карточкой/на карточке, сообщать CVV-код или отправлять его фото, распространять свои паспортные данные (информацию личного характера, номер мобильного телефона) «логин» и «пароль» доступа к системе «Интернет-банкинг», сообщать данные, полученные в виде SMS-сообщений, сеансовые пароли, код авторизации, пароль 3-D Secure и т.д.

Надежные пароли

Необходимо: создавать персональные (уникальные) пароли к разным сервисам; использовать сложные пароли: минимум 10 символов, одновременно цифры, строчные и прописные символы, знаки пунктуации и другие символы; доверять только проверенным менеджерам паролей.

Не рекомендуется: использовать повторения символов, хранить пароли на бумажных носителях, использовать в качестве пароля свой логин (имя пользователя, учетная запись, никнейм), сохранять пароли автоматически в браузере, использовать биографическую информацию в пароле.

Безопасный WI-FI

Необходимо: отключить общий доступ к своей WI-FI точке, даже если у вас «безлимитный» Интернет; использовать надежный пароль для доступа к вашей WI-FI точке; деактивировать автоматическое подключение своих устройств к открытым WI-FI точкам.

Не рекомендуется: вводить свой логин и пароль доступа к учетной записи (странице) или системе банковского обслуживания при подключении к бесплатным (открытым) точкам WI-FI в кафе, транспорте, торговых центрах и т.д.

Проверенные браузеры и сайты

Необходимо: использовать специальное программное обеспечение (антивирус, расширение для браузера), чтобы избежать посещения сомнительных сайтов.

Не рекомендуется: переходить по непроверенным ссылкам, вводить информацию на сайтах, если соединение не защищено.

Безопасность электронной почты

Необходимо: подключить двухфакторную аутентификацию; использовать минимум 2 типа e-mail адресов: закрытый (только для привязки устройств и средств их защиты) и открытый (для переписки, подписок и т.д.); использовать СПАМ-фильтры.

Не рекомендуется: не реагировать на письма от неизвестного отправителя (скорее всего это спам или мошенники), открывать подозрительное вложение к письму (сначала позвоните отправителю, узнайте, что это за файл).

Использование приложений, соцсетей и мессенджеров

Необходимо: устанавливать приложения только из PlayMarket, AppStore или из проверенных источников; обращать внимание, к каким функциям гаджета приложение запрашивает доступ; обмениваться сообщениями в соцсетях и мессенджерах, только полностью удостоверившись в личности собеседника, не реагируя на сомнительные просьбы и предложения.

Не рекомендуется: размещать персональную и контактную информацию о себе в открытом доступе, использовать указание геолокации на фото в постах, отвечать на обидные выражения и агрессию в соцсетях – лучше напишите об этом администратору ресурса, употреблять ненормативную лексику при общении, устанавливать приложения с низким рейтингом и отрицательными отзывами.

По информации отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий КМ УВД Гомельского облисполкома подготовила Елена БЕЛКО