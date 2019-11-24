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27 ноября руководство района проведет выездной прием граждан

25.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

27 ноября с 15.00 до 16.00 руководство района проведет выездной прием граждан и юридических лиц:
— председатель районного исполнительного комитета Анатолий Генрикович Гапоник – в Гусевицком сельском исполнительном комитете;
— председатель районного Совета депутатов Наталья Никитовна Киселева – в Пенчинском сельском доме культуры;
— первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Людмила Ивановна Прокопенко – в п. Красный Свет вблизи дома №3;
— заместитель председателя райисполкома Александр Викторович Ковалев – в п. Пуща вблизи дома №6;
— заместитель председателя райисполкома Евгений Александрович Лисейчиков – в п. Заря вблизи дома №7.

Предварительная запись по телефонам: 7-50-00, 7-91-31.

 
 
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27 ноября с 15.00 до 16.00 руководство района проведет выездной прием граждан и юридических лиц: - председатель районного исполнительного комитета Анатолий...
 
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