27 ноября руководство района проведет выездной прием граждан

Источник материала: Газета Авангард

27 ноября с 15.00 до 16.00 руководство района проведет выездной прием граждан и юридических лиц:

— председатель районного исполнительного комитета Анатолий Генрикович Гапоник – в Гусевицком сельском исполнительном комитете;

— председатель районного Совета депутатов Наталья Никитовна Киселева – в Пенчинском сельском доме культуры;

— первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Людмила Ивановна Прокопенко – в п. Красный Свет вблизи дома №3;

— заместитель председателя райисполкома Александр Викторович Ковалев – в п. Пуща вблизи дома №6;

— заместитель председателя райисполкома Евгений Александрович Лисейчиков – в п. Заря вблизи дома №7.

Предварительная запись по телефонам: 7-50-00, 7-91-31.