Отличные новости! Смотрите, как эксперты оценивают инвестиционный климат Беларуси

Источник материала: KYKY

У бизнесменов Беларуси появился оптимизм. Они гораздо лучше оценивают инвестиционный климат страны и считают, что все препятствия, которые мешают развивать бизнес, можно преодолимы (так думают 75% компаний). Об этом рассказал директор исследовательского центра Александр Чубрик со ссылкой на результаты ежегодного опроса, передает Myfin.by.

Судя по другим опросам, которые проводятся с 2015 года, многие проблемы перестали восприниматься так же остро, как раньше. «Для многих респондентов основная проблема – высокие ставки налогов. Но даже она очень сильно потеряла в остроте – с уровня 58,4%, до 49,9%, то есть фактически минус восемь процентных пункта», – сказал Александр Чубрик.

Снизилась и острота восприятия других, до этого «топовых» проблем. Особенно в том, что касается валютного регулирования – оно вообще перестало восприниматься как проблема. На нее пожаловались всего 7% респондентов. И высокая арендная плата, нестабильность национальной валюты и даже высокие процентные ставки утратили былую актуальность.

«С 2016 года мы задаем вопрос «Обращались ли вы за кредитом за последние 12 месяцев?» Так вот, 44,9% респондентов в 2019 году ответили, что они обращались за кредитом и получили его. Таких в 2016 году было всего лишь 22%, даже меньше», – отметил Чубрик. Доля тех, кто сказал, что не обращался, потому что дорого, чуть больше 9%.

«Что очень сильно меня удивило в результатах опроса 2019 года. 45% опрошенных бизнесменов – это малый и средний частный бизнес с численностью работающих 16-250 человек – сказали, что у них скорее хорошее экономическое положение. Это важный показатель. Самооценка экономического положения улучшается в 2019 году. Несмотря на такой медленный рост экономики, эта оценка достигла максимума», – подчеркнул эксперт.

«И второй показатель. Отвечая на вопрос «На выполнение каких задач вы сориентированы?», 45% компаний сказали, что они сконцентрированы на расширении бизнеса. Это тоже исторический максимум. На фоне стагнации экономики это заставляет задуматься. Я думаю, что здесь в том числе есть позитивная роль большей предсказуемости макроэкономической политики», – заключил Александр Чубрик.