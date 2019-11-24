Nexta рассказал, как журналист Чуденцов помогал снимать тот самый фильм про Лукашенко

Источник материала: KYKY

Блогер Степан Светлов, он же Nexta, опубликовал пост, посвященный аресту известного беларуского журналиста Владимира Чуденцова. Степан, как и раньше, связывает задержание мужчины с их совместной эпизодической работой над Telegram-каналом Nexta и фильмом , критикующим беларускую власть и Александра Лукашенко. Мы приводим пост блогера без сокращений.

«Имей в виду: если я пропаду – никакой шум не поднимать, а меня ты в последние семь лет даже не видел. Лучше я сдохну в «Американке», но твоя репутация не пострадает».

Это сообщение Чуденцов написал мне за месяц до своего ареста, после того как вокруг него начали происходить странные вещи. По его же просьбе наша с ним дружба нигде не афишировалась, хотя знакомы мы были уже достаточно давно. Я без преувеличения считаю его одним из лучших профессионалов в своем деле. Мало кто знает, конечно, через что пришлось пройти выросшему в хрущобе сыну нищих беларуских пролетариев, но в голодные 90-е он по утрам торговал на «Поле чудес» в Ждановичах запчастями, а вечером – перепродавал сигареты у входа в метро, лишь бы хватило на «чуть-чуть поесть». Потом писал в заводских газетах, а будучи тогда еще совсем малообразованным троллем, обиженным на власти 1991-1994 годов, клеймил оппозицию в заказных статьях (о чем потом неоднократно сожалел). За такие «заслуги» ему даже предлагали должность секретаря ЦК БРСМ по идеологии – отличный трамплин в светлое лукашенковское будущее. Но именно тогда у него начали открываться глаза – он сменил фамилию [Чуденцов – фамилия жены, первые тексты Владимир писал под фамилией Зуев – прим. KYKY] и решил отойти от зашкварных дел, занявшись вроде как копирайтингом и сочиняя в свободное время стихи и музыку для поп-исполнителей.

Спустя некоторое время внезапно предстал перед общественностью как автор самых читаемых материалов на главном интернет-портале страны. Имел слабость довольно резко и эмоционально выражаться в публичных дискуссиях, хоть так же, как и мы с вами, мечтал о свободной и независимой Беларуси. Зачастую разочаровывался и не видел смысла в дальнейшей борьбе, пытаясь принять все как есть. За что и поплатился.

После увольнения с волчьим билетом пытался выживать за счет перепечатки новостей про Россию на своем сайте (после захвата Крыма имел твердые убеждения об опасности имперских влияний на Беларусь). В последние годы все более критично (прежде всего – в личных беседах, опасаясь блокировки сайта как единственного источника пропитания) высказывался и по отношению к беларуским «властям», всячески поддерживал мою деятельность, содействовал и пытался помочь. Причем не в корыстных интересах, а за идею – как и тысячи остальных неравнодушных беларусов, которые присылают мне информацию в Telegram.

В чем же заключалась помощь? Это были многочисленные советы, рекомендации, фактчекинг, а иногда – пока я был занят, к примеру, написанием дипломной работы – и редактура некоторых текстов. Но больше всего он мне помог в создании фильма «Лукашенко. Уголовные материалы» – собирал и структурировал архивные материалы, делился своими мыслями по поводу сценария, убедил меня добавить в фильм ту самую «жесткость», за которую его некоторые даже раскритиковали. Морально поддерживал и давал советы по делу Хомича, угрозам, поступающим в мой адрес, фейковым статьям про канал и попыткам его дискредитировать. Причем никогда ничего не просил взамен. Разумеется, до самого последнего момента эта помощь никак не афишировалась и всяческим образом отрицалась – в противном случае наркотики «нашли» бы еще месяц-два назад. Тем не менее, кое-что придворным спецслужбам все же удалось «вынюхать» – видимо, с помощью недавнего взлома аккаунтов журналиста. Вова, хоть и регулярно чистил переписки, такого явно не ожидал.

Я неоднократно пытался доказать ему, что опасно каким-либо образом помогать мне, находясь в Беларуси. Он подчеркивал, что полностью «чист» – с оружием не связан, детское порно никогда не скачивал, в мутных делах не участвовал и на рожон не лез, ведя в последнее время по сути затворнический образ жизни. Помню, я возразил, что даже самому «чистому» человеку в Беларуси достаточно просто подбросить немного «травки»... Смеялись. Поэтому, как только мне сказали, что «Чуденцова задержали с наркотой», я тоже сначала рассмеялся... Но тут же осознал, что это уже совсем не прикол.

Ведь все дело с «контрабандой наркотиков» выглядит исключительно как личная месть главного героя фильма – с целью запугать тех, кто хоть как-то пытался помочь мне в моем Деле. Правильном и нужном, в отличие от их дел, шитых белыми нитками – топорных, примитивных и очень палевных: даже самые заядлые критики Чуденцова не верят в то, что он мог везти наркотики в Польшу, где «трава» в сто раз доступнее, практически декриминализована и даже продается в аптеках. Более того, недавно Чуденцов пролежал в реанимации с тяжелой пневмонией, после чего полностью бросил курить. А не пил он более 15-ти лет и неоднократно в личных беседах высказывался против наркотиков и наркоманов.

Теперь он абсолютно ни за что (да еще и с больной спиной и коленями) находится в ИВС. Сегодня его должны перевести в СИЗО, а в это время в «элитном фейсбучике» идут странные дискуссии по поводу того, «журналист он или не журналист», насколько плохой человек и вообще, стоит ли о нем говорить... Радует, что постов в соцсетях с хэштегом #FreeChudentsov, слов поддержки и вопросов «как помочь?» в личке гораздо больше, чем таких «дискуссий».

Призываю всех адекватных журналистов, блогеров, общественных деятелей, представителей различных организаций и просто неравнодушных людей вне зависимости от личных предубеждений, сомнений и выдуманных оправданий присоединиться к кампании солидарности #FreeChudentsov, чтобы завтра нам не пришлось запускать кампанию #FreeВашаФамилия.

Впрочем, мы ее и так запустим, попади вы в такую же ситуацию».

Фото обложки: facebook.com/stepanexta.