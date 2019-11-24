ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Отец» Всемирной паутины решил спасти интернет

25.11.2019 11:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Тим Бернерс-Ли — создатель URI, URL, HTTP, HTML, Всемирной паутины и действующий глава Консорциума Всемирной паутины — в материале для The New York Times рассказал о своем плане «исправления» интернета. Кратко об этом пишет The Guardian.


Тим Бернерс-Ли. Фото: wikipedia

За эти «исправления», по версии Тима, будет отвечать организация под названием World Wide Web Foundation — она создавалась при его участии. Цель всей кампании под названием Contract for the Web — уберечь Сеть от «политических манипуляций, фальшивых новостей, нарушения конфиденциальности пользователей и других сил, способных повергнуть мир в цифровую антиутопию».

Поддержать идею решили более 150 компаний, в числе которых как частные организации (например, Google Microsoft, Facebook), так и государственные компании. Авторы Contract for the Web подчеркивают, что «правительства должны делать все возможное, чтобы любой желающий имел возможность использовать Сеть и при этом быть уверенным в сохранности личной информации».

Кроме того, пользователи должны «иметь доступ к хранящейся на них информации и иметь право давать согласие (или отказ) на обработку этих данных». Один из руководителей World Wide Web Foundation заявил: «Способность интернета оставаться „силой добра“ находится под угрозой — люди требуют перемен».

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цель всей кампании под названием Contract for the Web - уберечь Сеть от «политических манипуляций, фальшивых новостей, нарушения конфиденциальности пользователей и других...
 
Новости дня
Новости разные
 
Завтра заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов проведет прием граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика