Станислав Шушкевич: Лукашенко просто умер бы в Литве от стыда

– Я думаю, Лукашенко просто умер бы в Литве от стыда, – делится своими мыслями с «Белорусским партизаном» Станислав Шушкевич. – В Вильнюсе было море бело-красно-белых флагов, море нашей молодежи. И для меня самого, между прочим, это было огромной неожиданностью! Я знал, что в Вильнюсе будет много белорусов, предполагал, что увижу много знакомых лиц. А оказалось, там были многие и многие тысячи людей!





Хотя ведь совершенно логично было бы там присутствие Лукашенко, потому что усилиями в том числе и белорусских граждан были найдены останки Калиновского. Но он знает историю примерно так, как я теорию балета…





Он не поехал, потому что просто не вписался бы в эту тусовку. И потому что он должен благодарить и кланяться России, которая его держит и содержит. Лукашенко просто не может возвыситься до того, чтобы поехать на такое мероприятие. Он другого склада человек.









– Думаете, в России отрицательно отреагировали бы на поездку Лукашенко в Вильнюс?





– Ну, конечно!





Лукашенко не уважает светлую память Калиновского, но он устраивает Россию. И России гораздо проще иметь с ним дело, чем, например, с нормальным белорусским парламентом.





– Станислав Станиславович, а какой у вас прогноз по поводу предстоящих президентских выборов?





– Законодательство не меняется, значит, выборы будут сфальсифицированы также успешно, как и так называемые парламентские. Потому что за четыре дня предварительного голосования можно набросать сколько угодно голосов «За!».









ОБСЕ на следующий же день сделала свое жесткое заявление, хотя обычно они еще пару дней совещались. А тут просто все было на поверхности. хотя обычно они еще пару дней совещались. А тут просто все было на поверхности.





Наглость председателя Центризбиркома, которая проводит выборы, не осталась незамеченной. Поэтому как бы ни голосовали на президентских выборах, подсчет голосов будет в пользу Лукашенко. Он получит больший процент, чем любой другой кандидат.





– А если будет единый кандидат от оппозиции?





– Результат президентских выборов не будет зависеть от количества кандидатов. Лукашенко все равно получит большинство голосов – вернее, он не получит, ему их нарисуют.









– А уличные протесты могут что-то изменить?





– Сморите, что происходит, когда у нас собирается народ на площади. Мобильную связь обрубают, чтобы только, не дай Бог, не собрались люди массово на площади, а если и соберутся, делается все для того, чтобы их никто не слышал. Созданы специальные подразделения в спецслужбах, которые занимаются этой работой…





Общество разделилось на клан приближенных к императору и всех остальных. Тех, кто не доволен властью – много, они пытаются что-то делать, но их тут же жестоко подавляют…





Белорусская власть обнаглела и оподлела давно. И это совершенно очевидно. Поэтому надежды на какие-то изменения очень малы.



