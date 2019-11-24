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Оппозиция с большим отрывом победила на выборах в Гонконге - там полгода идут протесты

25.11.2019 11:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 ноября в Гонконге прошли выборы депутатов окружных советов, на которых с большим отрывом победили кандидаты от оппозиции. Они заняли большинство мест в 17 из 18 окружных советах, пишет South China Morning Post.


протесты в Гонконге, архивное фото

По предварительным результатам, представители демократических сил (среди них есть в том числе лидеры протестов в Гонконге) заняли 388 из 452 мест (86%) в окружных советах, сообщает местная телерадиокомпания RTHK.

По информации South China Morning Post, явка на выборах превысила 71%. На предыдущих выборах в 2015 году она составляла 47%. Тогда 75% мест в окружных советах контролировали представители пропекинского блока.

"Хотя окружные советы занимаются местными проблемами и не имеют прямого влияния на программу главы исполнительной власти, эти выборы рассматривались как барометр поддержки либо антиправительственного движения, либо главы администрации Гонконга", - прокомментировала итоги выборов глава администрации Гонконга Кэрри Лам 


В Гонконге с лета 2019 года продолжаются массовые протесты и беспорядки. Первоначально участники демонстраций выступали против законопроекта об экстрадиции в Китай (его официально отозвали в октябре), но затем перешли к более широким требованиям демократических реформ.
 
 
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24 ноября в Гонконге прошли выборы депутатов окружных советов, на которых с большим отрывом победили кандидаты от оппозиции. Они заняли большинство мест в 17 из 18...
 
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