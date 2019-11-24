До 11 лет тюрьмы: вынесен приговор по делу о краже оружия из военчасти

Суд по громкому делу о хищении и продаже оружия в одной из воинских частей начался 10 сентября. На скамье подсудимых оказались десять человек. Чтобы зачитать обвинение каждому из них, гособвинителям понадобилось два дня.





В ходе второго судебного заседания были озвучены цифры по количеству похищенного с территории части оружия. По данным следствия, военнослужащие вынесли более 25 пистолетов Макарова, около 10 автоматов Калашникова, 40-миллиметровый гранатомет, с десяток армейских взрывпакетов, около 4000 патронов к пистолетам и автоматам, а также другие боеприпасы.









25 ноября суд Барановичского района и города Барановичи постановил:





Дмитрий Кульжик





11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении в условиях усиленного режима, штраф 50 БВ, лишение воинского звания прапорщика, лишение права занимать административные должности, связанные с сохранностью оружия. Взыскать доход государства около 12 тысяч рублей за доход от продажи оружия.





Юрий Марченко

11 лет лишения свободы, штраф 50 БВ, лишение воинского звания старший прапорщик, лишение права занимать административные должности, связанные с сохранностью оружия. Взыскать доход государства около 2,5 тысячи рублей за доход от продажи оружия.





Александр Веко

8 лет лишения свободы, лишение звания майор милиции, применить амнистию на 1 год.





Николай Демидов

6 лет лишения свободы, применить амнистию на 1 год.





Максим Новиков

5 лет лишения свободы, применить амнистию на 1 год, лишение воинского звания старший лейтенант.





Николай Чорный

2,4 года лишения свободы, применить амнистию на 1 год. Освободить в зале суда.





Денис Шавель

2,4 года лишения свободы, применить амнистию на 1 год. Освободить в зале суда.





Николай Азарко

2,3 года лишения свободы, применить амнистию на 1 год, лишение воинского звания старший сержант. Освободить в зале суда.





Сергей Севрюк

2,3 года лишения свободы, применить амнистию на 1 год, лишение воинского звания старший сержант. Освободить в зале суда.





Виталий Гринкевич-Судник

4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, лишение звания старший прапорщик, амнистия 1 год.









Кроме того, суд постановил конфисковать автомобили у Марченко, Веко, Демидова, Чорного, Шавеля, Азарко, Гринкевича-Судника.



