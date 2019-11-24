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Не смешно: в Беларуси запретили российские "Смешарики"

25.11.2019 10:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госстандарт внес в реестр запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси продукции один из напитков серии «Смешарики». Запрет вступил в силу с 25 ноября.


Причин для запрета продукта российского производителя, заявленного как напиток с соками и витаминами, сразу несколько. Но главная – несоответствие содержимого заявленному на его этикетке. 

В частности, витамина С вообще там не обнаружено, витамина РР - 2,00 мг вместо указанных 0,215 мг, В6 - в меньшем количестве, чем указано, а В1 наоборот превышает норму.


Это вводит потребителей в заблуждение относительно достоверной информации о продукте и создает угрозу (в том числе посредством введения потребителей в заблуждение относительно ее безопасности) причинения вреда жизни и здоровью потребителей, считают в Госстандарте.
 
 
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Госстандарт внес в реестр запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси продукции один из напитков серии «Смешарики». Запрет вступил в силу с 25 ноября.
 
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