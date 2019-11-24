



Причин для запрета продукта российского производителя, заявленного как напиток с соками и витаминами, сразу несколько. Но главная – несоответствие содержимого заявленному на его этикетке.





В частности, витамина С вообще там не обнаружено, витамина РР - 2,00 мг вместо указанных 0,215 мг, В6 - в меньшем количестве, чем указано, а В1 наоборот превышает норму.









Это вводит потребителей в заблуждение относительно достоверной информации о продукте и создает угрозу (в том числе посредством введения потребителей в заблуждение относительно ее безопасности) причинения вреда жизни и здоровью потребителей, считают в Госстандарте.