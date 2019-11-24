Могилевский активист заявил, что его избили за «принадлежность к оппозиции»





На фото — Дмитрий Астапов в центре, в желтой куртке









MSPRING.ONLINE. — Перед подъездом было очень темно, я не заметил их сначала. На мне была майка с национальной символикой – бело-красно-белым флагом и «Погоней». Как-то они подошли ко мне, спросили, оппозиционер ли я. Когда я ответил положительно и спросил, в чем проблема, один из них попытался меня ударить, но не получилось. Я начал убегать, но меня повалили и начали избивать вдвоем. Я закричал, они поспешили скрыться. Напоследок один из них заявил, что следующий раз может быть последним, — рассказал Астапов





По его словам, это нападение может быть спланированным – он не верит, что в 2019 году человека могут без причины избить в Беларуси за политические взгляды. Астапов уже около года входит в оргкомитет по созданию БСДП (Народная грамада), организацию оппозиционного политика Николая Статкевича. Он допускает, что это была попытка силовиков запугать его.





Дмитрий поначалу не обращался за медпомощью – говорит, что вначале из-за психологического потрясения не обращал внимания на боль. Однако за несколько дней боли в теле усилились и 3 ноября он решил провериться в травмпункте.





— Врачи начали задавать вопросы, как я получил такие травмы – они диагностировали ушиб грудной клетки слева, левой поясничной области. Я рассказал, как и за что меня избили. Врач по фамилии Грудин начал надсмехаться над этим, после чего вызвал милицию по факту нанесения мне телесных повреждений.





По словам Астапова, его забрали двое сотрудников милиции на гражданском авто, после чего отвезли в Октябрьский РОВД Могилева . Там его, однако, не зарегистрировали, не отобрали телефон, а провели внутрь через ворота парковки. На протяжении нескольких часов, как утверждает сторонник Статкевича, с ним попеременно разговаривали несколько сотрудников милиции.





— Они прямо говорили, что моё дело никто расследовать не будет, что писать заявление мне нет смысла. Оскорбляли, смеялись. Мои показания они не записывали, сами не представлялись — заявил Астапов.





По его словам, лишь когда он твердо дал понять, что будет писать заявление, в РОВД приехала старший следователь Ольга Баш имова из Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета. Она зафиксировала показания Дмитрия Астапова:





— Все это время сотрудники Октябрьского РОВД были в кабинете, издевались над оппозицией и моей деятельнос . Они не представлялись, кроме Башаримовой, хотя я их просил. Затем меня повезли на опознание – показали несколько тысяч лиц из базы данных преступников и правонарушителей. Я никого не узнал.





Астапов считает, что сотрудники милици и Следственного комитета пытаются замять дело. Он говорит, что не были отсмотрены наружные камеры видеонаблюдения, которые располагаются недалеко от места избиения, а также не был составлен фоторобот нападавших.





Судмедэкспертиза подтвердила факт избиения Астапова. В данный момент он ждёт, когда будет окончена проверка и надеется, что Следственный комитет возбудит уголовное дело.





Также он уверен, что силовики продолжают давить на него, только уже морально – по словам Астапова, на протяжении нескольких дней за ним следили из серого авто, которое ему удалось сфотографировать.









Из-за инцидента, как утверждает Дмитрий, он лишился работы. До этого он работал в качестве официанта на круизных лайнерах на сезонных работах в США. Когда он сообщил работодателю о физических увечьях, с ним разорвали контракт.