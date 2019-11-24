|
Еще помнит: Марадона поздравил брестское "Динамо" с чемпионством
Источник материала: Партизан
Диего Марадона, ставший в 2018 году почетным председателем футбольного клуба «Динамо-Брест», поздравил команду с чемпионством.
«Очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренеров «Динамо-Брест» с первенством в белорусской лиге. Мои поздравления!» –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диего Марадона, ставший в 2018 году почетным председателем футбольного клуба «Динамо-Брест», поздравил команду с чемпионством.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)