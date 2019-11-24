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Еще помнит: Марадона поздравил брестское "Динамо" с чемпионством

25.11.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Диего Марадона, ставший в 2018 году почетным председателем футбольного клуба «Динамо-Брест», поздравил команду с чемпионством.



«Очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренеров «Динамо-Брест»  с первенством в белорусской лиге. Мои поздравления!» – написал Марадона в своем Instagram.
 
Теги: Брест
 
 
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Диего Марадона, ставший в 2018 году почетным председателем футбольного клуба «Динамо-Брест», поздравил команду с чемпионством.
 
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