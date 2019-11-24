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В Финляндии забастовку почтовой службы поддержали аэропорты: отменены 276 рейсов

25.11.2019 10:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальная финская авиакомпания Finnair отменила 276 рейсов, запланированных на воскресенье и понедельник, в связи с солидарным участием в забастовке в поддержку работников государственной почтовой службы Posti.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"По нашим оценкам, мы можем выполнить около 120 из 377 рейсов, запланированных на завтра (понедельник - ред.)", - заявила представитель Finnair Пайвит Таллквист.

По данным Finnair, отмена рейсов может коснуться порядка 20 тысяч пассажиров.

Об отмене рейсов было объявлено после того, как профсоюз работников аэропортов Финляндии решил провести 25 ноября однодневную забастовку в знак солидарности с работниками почтовых служб, бастующих уже две недели.

В движении общественного транспорта в регионе Хельсинки в понедельник также ожидаются проблемы. Забастовка водителей транспортной компании HSL начнется в три часа утра и продлится 24 часа.

Пригородные поезда, метро и трамваи будут ходить в нормальном режиме. Движение автобусов остановится частично.

Расширение забастовки солидарности повлияет на движение пассажирских паромов, ходящих под флагом Финляндии. Профсоюз моряков заявил, что распространит протестные меры, в том числе на пассажирские паромы, курсирующие под финским флагом, если в трудовом споре между почтовиками и работодателями не будет достигнуто договоренности.

Около 9000 сотрудников почтовой службы объявили двухнедельную забастовку из-за уменьшения зарплат, что привело к тому, что доставка почты происходит с задержкой накануне напряженного рождественского сезона.
 
 
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Национальная финская авиакомпания Finnair отменила 276 рейсов, запланированных на воскресенье и понедельник, в связи с солидарным участием в забастовке в поддержку...
 
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