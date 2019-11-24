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Прогноз: рублю пора дешеветь

25.11.2019 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Завершение периода налоговых платежей на прошедшей неделе не привело к укреплению белорусского рубля, более того, он подешевел. В ближайшие дни этот процесс может ускориться.

В частности, средневзвешенный курс доллара на БВФБ за неделю увеличился на 0,2% — до 2,0501 рубля за доллар. Таким образом, закономерность, которая наблюдалась на протяжении нескольких месяцев (в виде укрепления рубля в период налоговых платежей), в ноябре не подтвердилась.

Причиной этого стала, по-видимому, другая, более долгосрочная закономерность — рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров в конце каждого года.

На прошедшей неделе Национальный банк РБ перешел к новому механизму отвлечения избытка рублевой ликвидности из банковской системы, начав проведение депозитных аукционов вместо аукционов по размещению облигаций. Срок депозитов составляет 7 дней, как и время обращения облигаций.

Первый аукцион подобного рода был проведен 20 ноября. Спрос на депозиты равнялся 1 979,0 млн. рублей, а Нацбанк принял на депозиты 1 879,0 млн. рублей. Средневзвешенная ставка составила 8,90% годовых.

С этой же даты ставка рефинансирования Нацбанка снижена до 9% годовых. Одновременно уменьшена до 8% ставка по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности, и до 10% сокращена ставка по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки текущей ликвидности банков.

Снижение данных ставок со временем приведет к уменьшению процентов по депозитам и кредитам, что снизит привлекательность белорусских рублей и будет способствовать ослаблению национальной белорусской валюты.

Однако это будет проявляться постепенно. А вскоре может появиться еще один фактор, направленный против рубля — уменьшение финансовой поддержки со стороны России. Это произойдет в том случае, если президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече 8 декабря не договорятся об углубленной интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

17 ноября глава Беларуси заявил, что он не будет подписывать дорожные карты по углубленной интеграции до решения ряда принципиальных экономических вопросов, касающихся, в частности, поставок российских нефти и газа. Российская сторона придерживается прямо противоположной позиции и не демонстрирует никакого желания уступать.


Если встреча президентов завершиться скандалом, это значительно ухудшит позиции белорусского рубля, причем не только вследствие снижения объемов финансовой помощи Беларуси из России, но и из-за падения доверия к белорусскому рублю. 

Это способно углубить ожидаемое предновогоднее ослабление рубля. Но на текущей неделе оно, по-видимому, окажется умеренным, и курс доллара вырастет примерно на 0,5%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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