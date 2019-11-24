Экс-глава Литвы: Островецкая бомба – свинство со стороны Беларуси

«Белсата» Сергея Пелесы с экс-председателем литовского парламента. Был приказ из Москвы соорудить БелАЭС «на голове» Литвы, над Вильнюсом. Это месть за независимость. Так считает первый после падения Советского Союза глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис. Интервью журналистаСергея Пелесы с экс-председателем литовского парламента.





- Как вы думаете, то, что Лукашенко не приехал в Литву на перезахоронение Калиновского – это хорошо или плохо? Тем не менее Беларусь довольно высоко представлена в лице вице-премьера.





- Дело не только в этом событии, которое, конечно, очень значительно для обоих народов. Кто приехал, а кто не приехал – это его дело. В целом это дело Литвы и Беларуси, отношения которых сегодня парадоксально сложны. Исторически это общая судьба, общая борьба двух народов за вашу и нашу свободу, за правду, за «Мужыцкую праўду» против столетней кабалы Москвы. И под конец такое небывалое свинство по отношению к Литве, как островецкая бомба. Чем Литва это заслужила? Непонятно. Тем более со стороны сестры Беларуси.





- А эта «островецкая бомба», как вы ее назвали… Есть ли какой-то выход из этой ситуации, кроме как не запускать, не включать или после включения ее закрыть?





- Дело не в Литве. Беларусь подвергнута термоядерной агрессии против Европейского Союза, ненавистного Кремлю. Они используют Беларусь как свое орудие, как свою послушную руку. Литва – первая на этом пути, но Литва — это и ЕС. Это провокация и агрессия не только против Литвы. Это судьба и Беларуси.





Каково положение сейчас беларуского народа, если он вообще что-то решает? Наверное, ничего не решает. Можно сказать, что народ даже не в ответе.









Тем не менее, начальник в Минске действует от имени белорусов, беря на себя ответственность пустыми словами «я обещаю, ничего не случится». А мы видим, что халтура «Росатома» во многих местах оборачивается катастрофами. Тут был приказ из Москвы строить на голове Литвы, над Вильнюсом.





По-моему, это месть за независимость. За отход от советского закабаления. Их мотивы не так важны, как сам факт [строительство АЭС], который преграждает путь Беларуси в Европу и настраивает на вражду с наиболее близким историческим, географическим и даже этническим соседом. Никакая другая страна, помимо Советского союза, которого больше нет, не сделала такой пакости, как сегодняшняя Беларусь. К сожалению, это делается от ее имени. Пусть она это осознает.





- В Вильнюс приехали сотни и даже тысячи белорусов, которые не хотят подписываться под этим решением о строительстве потенциальной бомбы возле Вильнюса — города, который является святым для этих людей. Что с нами не так? Почему мы так долго не можем избавиться от того, от чего избавились литовцы, поляки и другие соседи?





- Это вопрос к вам, белорусам. Хорошо, даже если поздно, но это осознание приходит, — белорусы в ответе. Если Беларусь не выступила против раньше, то пусть выступит сегодня. Мы против этой гильотины. БелАЭС надо было строить значительно дальше от Вильнюса. И это можно было сделать, но был приказ из Кремля. Они втянули Беларусь во враждебное отношение к Литве. Пусть белорусы осознают это и выскажутся.