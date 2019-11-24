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На детском Евровидении Беларусь и Россия поставили друг другу нули

25.11.2019 09:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 ноября на детском Евровидении победила представительница Польши Вики Габор. Она исполняла песню "Супергерой". Лиза Мисникова, представлявшая на конкурсе Беларусь, заняла 11-е место.

Кстати, белорусское жюри поставило российскому дуэту на детском Евровидении ноль баллов. Столько же получила белорусская исполнительница от российского жюри, передает "Еврорадио".
 
 
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24 ноября на детском Евровидении победила представительница Польши Вики Габор. Она исполняла песню "Супергерой". Лиза Мисникова, представлявшая на конкурсе...
 
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