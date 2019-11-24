Россия не дает Беларуси снизить пошлины на электромобили

"Белсат" . Представитель ГТК отметила, что в двух странах должны применяться единые ставки ввозных пошлин. Поэтому Беларусь не может самостоятельно для своих граждан изменить ставки, передает





«Шансы здесь 50 на 50, так как Россия уже сказала, что она заинтересована в развитии своего электромобилестроительтва. Соответственно, по этому вопросу Россия уже выступает нашим оппонентам», – подчеркнула Наговицина.





В июле 2018 года глава Беларуси подписал указ № 273 «О стимулировании использования электромобилей».



