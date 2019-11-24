Финансовый апокалипсис. Экономисты ожидают кризис в 2020 году

Источник материала: Аргументы и факты

Последний экономический кризис, затронувший весь мир, разразился в 2008 году, когда о банкротстве объявил инвестиционный банк Lehman Brothers, что вызвало панику на глобальных фондовых рынках. Экономика циклична, и многие экономисты ждут нового кризиса уже в следующем году. "АиФ" собрали их прогнозы.

Инвестиционный банк JP Morgan Chase

О наступлении кризиса в следующем году инвестбанкиры из JP Morgan Chase предупредили еще в прошлом году. В своем исследовании эксперты говорят о «суперкризисе», который будет сопровождаться массовыми беспорядками и перебоями с поставками продовольствия.

Готовя свой прогноз, специалисты оценивали такие показатели, как продолжительность роста мировой экономики и последующего спада, соотношение собственных и заемных денег у корпораций, ситуацию с финансовыми инновациями и стоимостью активов.

Как заметили аналитики Джон Норманд и Федерико Маникарди, во время кризиса 2008 года индекс S&P500 упал на 54% от пиковых значений. Следующий кризис будет не таким обвальным для фондовых площадок, потому что стоимость активов развивающихся стран уже понизилась. Как долго продлился кризис, эксперты сказать затрудняются.

Нуриэль Рубини, экономист

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый коллапс 2008 года, о рисках нового кризиса тоже заговорил в прошлом году. По его словам, за десять лет в мире стало еще больше долгов, а вот инструментов для борьбы с кризисом у правительств, напротив, поубавилось. Если в 2008 году мировые центральные банки могли поддержать национальные экономики запуском печатного станка, то теперь такой способ не годится — регуляторы и так выкупили слишком много активов у банков.

Андрей Макаров, глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам

О наступлении экономического кризиса на днях предупредил депутат Госдумы России Андрей Макаров. И бороться с ним наша страна будет в одиночку, предупредил парламентарий.

«Если раньше действовали такие механизмы, как ВТО (Всемирная торговая организация — прим. ред.) и международное право, то сегодня эти механизмы деформированы, а международное право сведено на нет. Поэтому каждая страна будет выживать в одиночку», — цитирует Макарова «Парламентская газета».

По его словам, денежно-кредитная политика не обеспечивает рост ВВП, а может только предотвратить экономический коллапс. «Есть два главных драйвера экономического роста — рост инвестиций и потребительского спроса», — отметил депутат. А вопрос с ростом реальных располагаемых доходов россиян и улучшения инвестиционного климата должным образом не обсуждается, добавил он.



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Центральный банк России

В своем «рисковом» сценарии для национальной экономики Центральный банк России закладывает обвал нефтяных котировок до 20-25 долларов за баррель. Начаться кризис может уже в первом квартале следующего года. «Из-за торговых войн глобальная экономика скатывается в выраженную цикличную рецессию, которая сопровождается значительным усилением волатильности на рынках и сокращением спроса на энергоносители», — отметили в ЦБР.

Снижение спроса на «черное золото» вместе с ее бесконтрольным производством (в первую очередь речь о добыче сланцевых углеводородов в Америке) приведет к резкому падению стоимости барреля.



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Герман Греф, глава Сбербанка РФ

Практически одновременно с Центральным банком заявление о кризисе сделал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, если нефтяные котировки опустятся ниже 40 долларов за баррель, Россию ждет «сырьевой шок».

Банкир скептически относится к заявлениям о готовности к кризису, потому что в нашей стране часто готовятся «ко вчерашнему кризису». «Если мы ко вчерашнему кризису будем готовиться, мы упустим завтрашний», — приводит слова Грефа ТАСС.

Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда

Чуть больше месяца назад Международный валютный фонд (МВФ) возглавила Кристалина Георгиева. В своей программной речи новая руководительница МВФ заявила о рекордном замедлении мировой экономики. Это тоже может быть признаком надвигающегося кризиса.

«Если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках. Это превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса», — цитирует Георгиеву РИА «Новости».

По ее словам, угрозу мировой экономике представляют торговые войны: «В торговой войне проигрывают все. Для мировой экономики совокупный эффект торговых конфликтов может означать потерю примерно 700 миллиардов долларов к 2020 году».

Лоуренс Саммерс, министр финансов США

Торговой войной с Китаем обеспокоен и министр финансов США Лоуренс Саммерс. «Мы вполне можем оказаться в самом опасном финансовом моменте со времен финансового кризиса 2009 года на фоне текущей обстановки в отношениях США и Китая», — написал глава американского Минфина в социальных сетях.

Напомним, торговые распри между Вашингтоном и Пекином разразились в прошлом году — все началось с того, что Штаты ввели 25% на импорт из КНР на 250 миллиардов долларов.

Рейтинговое агентство АКРА

А эксперты рейтингового агентства АКРА допускают, что мировой кризис начнется уже в конце этого года. На то есть причины — опять же повышение таможенных пошлин США и Китаем, замедление роста мировой торговли и еще угроза сжатия товарообмена Америки с Мексикой и другими государствами.

Тяжелее всего, по прогнозам АКРА, после наступления спада придется странам с узкой специализацией. Рост мировой экономики замедлится до 1,3%.