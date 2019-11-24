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«Он же подумает, что я проститутка!». Узнали у сексолога, какие проблемы в сексе у белорусов

25.11.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О сексе обычно стесняются говорить вслух. Люди свободно рассказывают о проблемах на работе, обсуждают, как прошел день, но то, что тревожит в делах интимных, человек может долго переживать в одиночку. Заведующий амбулаторным психоневрологическим отделением Могилевской областной психиатрической больницы, врач-психотерапевт, сексолог Александр Бобылев более 20 лет помогает могилевчанам решать деликатные вопросы в области секса.


Фото: unsplash.com

Сейчас к специалисту в Могилеве приходят около 20 мужчин и женщин в месяц. Самые частые причины женских обращений — отсутствие оргазма и вагинальные боли во время полового акта. Мужчин беспокоят проблемы с эрекцией и быстрым семяизвержением. Все чаще встречаются случаи, когда мама приводит сына-подростка, который не может определиться со своей сексуальной ориентацией.

Александр Бобылев

— В начале моей сексологической практики чаще обращались мужчины. Например, 10 мужчин — и среди них всего 1−2 женщины. Со временем женщины стали приходить все чаще. Статистика 2018 года — где-то 60% мужчин и 40% женщин. Возраст самый разный — от 20 лет и старше. Чаще всего две возрастные группы обращаются — 25−35 лет и после 50. Одному из моих пациентов было 79 лет, — рассказывает врач.

По его словам, пожилой мужчина пришел с тревожным ожиданием сексуальной неудачи:

— У него умерла жена, и был период вынужденного воздержания где-то в течение года, а потом он познакомился с женщиной на 20 лет его моложе. И у него произошел отказ эрекции. Он затревожился и пришел на прием. Провели комплексное обследование — никаких проблем со стороны организма. Это был чисто психологический страх как у студента перед экзаменом.

Исходя из практики, Александр Бобылев считает, что большинство могилевчан — сексуально неграмотны. В то же время он наблюдает тенденцию раскрепощения женщин:

— Если раньше женщины на приеме смущались, краснели, то сейчас они знают, чего хотят — и откровенно об этом рассказывают. С ними даже проще стало общаться, чем с мужчинами.

Женский оргазм как способ управления мужчиной

Мужчинам, говорит сексолог, достичь оргазма гораздо легче. Практически гарантированная мощная положительная эмоция — мотивация стремиться к половому акту. Сама природа позаботилась о такой схеме, ведь, если у него нет оргазма, то нет и семяизвержения, а соответственно — и продолжения рода. Женщина же может участвовать в сексе пассивно и не испытывать разрядки. Одна из функций ее оргазма, по сути, — управление мужчиной.

— Мужчина стремится доставить женщине удовольствие, для многих это значимый фактор доказательства мужественности. Оргазм же женщины зависит от настроения, обстановки, самочувствия. Он ее обидел — и вот ему кукиш, а не оргазм. Не то, чтобы она специально, но у нее не тот настрой, нет того возбуждения, которое могло быть. Или, например, она не переносит запах алкоголя — и тут если хочешь доставить женщине удовольствие, значит, веди трезвый образ жизни.


Совершенно нормально, если женщина не во всех сексуальных контактах получает разрядку, говорит специалист. Важно, что доминирует — секс с оргазмом или без него. Если первый вариант, то можно однозначно говорить о гармонии сексуальных отношений между партнерами. Если только в 20−30% половых контактов у женщины есть оргазм — она испытывает физический или эмоциональный дискомфорт.

— Некоторые дамы начинают изображать оргазм, но это порочная практика. Женщина сымитировала оргазм, мужчина поверил — и он уверен, что делает все отлично. Обманывая мужчину, она обманывает и себя. Он не будет стараться ничего менять, потому что не подозревает о проблемах, — предупреждает Александр Бобылев. — Если не разговаривать, проблему не решить. Не можете справиться самостоятельно, нужно обращаться к сексологу.

Мастурбировать важно правильно

Оказывается, некоторые техники самоудовлетворения могут вызвать проблемы в сексе с партнером. Например, женщина научилась испытывать возбуждение и оргазм самостоятельно, напрягая мышцы бедер — и с мужчиной она может не достичь привычной разрядки, так как физиология полового контакта не предполагает сжатия ног.

— У большинства мужчин оргазмозапускающей эрогенной зоной является головка полового члена. У некоторых парней техника мастурбации страдает — они стимулируют только ствол. То есть он испытывает оргазм при мастурбации, а при половом акте его нет, потому что отсутствуют привычные ощущения, головка члена уже не является эрогенной зоной. В результате половой акт носит затяжной характер и семяизвержением не заканчивается. То есть методы мастурбации должны быть соответствующими коитальным ощущениям, — поясняет Александр Бобылев. — Как решается такая проблема? Мы предлагаем стимулировать половой член привычным способом, а за пару секунд до оргазма — головку. С каждой тренировкой мужчина уменьшает время привычной техники на несколько секунд, увеличивая необходимую стимуляцию головки. В итоге такого тренинга формируется эрогенная зона там, где нужно.


Фото: burst.shopify.com

Эта же техника работает и на женщинах — если есть желание перевести клиторальный оргазм в вагинальный. Половой акт нужно сочетать со стимуляцией клитора, а с приближением оргазма убирать руку.

О возможных сексуальных проблемах стоит задуматься и женщинам, которые увлекаются получением удовольствия с помощью вибраторов. Мнение специалиста категоричное, но — с поправкой на то, что для разнообразия можно, главное, чтобы в привычку не вошло:

— Это суррогатное удовлетворение сексуальной потребности. Партнера ничто не может заменить. Дело в том, что вырабатывается специфический сексуальный сценарий, то есть женщина испытывает оргазм посредством вибрации, но эти ощущения не воспроизводимы при сексе с партнером. А потом придется идти к сексологу, если она хочет получать удовольствие с мужчиной.

Не бойтесь говорить

Если не общаться на сексуальные темы, то вы никогда не узнаете, что нравится или не нравится партнеру, предупреждает доктор Бобылев.

— Многие говорят на приеме о своих сексуальных желаниях, но не знают, как сказать об этом партнеру. Вот была такая ситуация. Муж и жена 40 лет в браке, любят друг друга, никогда не изменяли. У него возникли затруднения с эрекцией. Пришел ко мне, я спрашиваю: есть ли у вас эротические фантазии, которые вы не можете реализовать с женой? Ну конечно есть! Почему жене не скажете? Ну что вы, говорит, она же подумает, что я извращенец! Отдельно беседую с женой. Выяснилось, она хочет того же. Почему мужу не расскажете? Ну что вы, он же подумает, что я проститутка!


Фото: pixabay.com

Если хочется подольше

Физиологическая норма полового акта — 1−3 минуты. Мужчинам, которых смущает слишком скорое семяизвержение, специалист советует вот что:

—  Первый половой акт стоит проводить быстро и энергично, сосредоточиться на том, что нравится мужчине: контроль ослабевает, и продолжительность процесса увеличивается. Потом отдохнули, и снова — второй половой акт всегда дольше первого. И еще один совет в такой ситуации, особенно для молодых парней, — заниматься сексом столько, сколько хочется.

Секс и алкоголь

Алкоголь способен увеличить продолжительность полового акта, говорит доктор Бобылев, но важно знать меру, иначе эффект будет противоположным.

— Динамика следующая: если доза для мужчины небольшая, «работать» он сможет дольше, если чуть перебрал — могут возникнуть сложности с оргазмом. Слишком большая доза ослабляет эрекцию. У совсем пьяного человека желание не возникнет вообще — алкоголь тормозит возбуждение.

В чем секрет?

Напоследок Александр Бобылев говорит, что каждому из своих пациентов раскрывает секрет сексуальной гармонии — и честно предупреждает, что достичь ее с любым партнером надолго получается не всегда.

— Партнера надо любить или, по крайней мере, уважать. А то вышла женщина, например, замуж исключительно по расчету, а потом приходит ко мне — хочу оргазм! А думать-то раньше нужно было. Или мужчина женился по каким-то статусным соображениям… В период гиперсексуальности, до 25−27 лет, он, конечно, будет «выплывать» за счет энергетики, а потом все, проблемы.

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Теги: Могилев
 
 
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Специалист рассказал, чем грозит неправильная техника мастурбации, как продлить акт и достичь оргазма.
 
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