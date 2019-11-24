В Могилеве подростки угнали одну машину, застряли на ней - и угнали другую. Парней задержали

Источник материала: Tut.by

В Могилеве два 16-летних парня за ночь угнали две машины, сообщает УВД. Оба авто в порядке, в отношении парней возбуждено уголовное дело.

О пропаже машины заявил 34-летний могилевчанин. Он сказал, что оставил авто на улице Ямницкой, но она пропала.

Оказалось, что машину угнали двое учащихся колледжа. Они катались по городу, но застряли на одной из дорог, бросили машину и ушли. Приключения молодых людей продолжились: они увидели еще одну машину, которую смогли вскрыть, и поехали кататься дальше.

Машины возвращены владельцам в исправном состоянии.