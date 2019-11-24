В России на дороге загорелся BMW. Потушить его вызвался ассенизатор!

Источник материала: Tut.by

В Самаре необычным способом тушили автомобиль BMW X6, загоревшийся во время движения: помочь водителю вызвался ассенизатор! Он остановил грузовик с цистерной и залил горящую машину канализационными стоками. Огонь удалось потушить, а сам процесс сняли на видео очевидцы.