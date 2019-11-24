Международные эксперты оценили, как в Беларуси борются с отмыванием денег

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Результаты этой оценки будут обнародованы 25-29 ноября на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятие пройдет в Ашхабаде.

Международная оценка белорусской «антиотмывочной» системы проходила в 2018-2019 гг. Оценку осуществляли эксперты из Секретариата ЕАГ, России, Кыргызстана, Узбекистана.

С целью защиты отчета в мероприятиях ЕАГ в Туркменистане примут участие представители Комитета государственного контроля, Национального банка, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам, Министерства финансов, Министерства юстиции и других ведомств Беларуси.

Оценка «антиотмывочной» системы осуществлялась на предмет ее соответствия требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Итоговый отчет содержит рейтинги по 40 критериям соответствия законодательства Республики Беларусь Рекомендациям ФАТФ и 11 критериям эффективности самой системы.

Результаты оценки белорусской «антиотмывочной» системы во многом определят условия дальнейшего функционирования финансовой системы Беларуси, сообщили в Комитете госконтроля.