ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международные эксперты оценили, как в Беларуси борются с отмыванием денег

25.11.2019 12:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Международные эксперты оценили, как в Беларуси борются с отмыванием денег

фото: bits.media

Результаты этой оценки будут обнародованы 25-29 ноября на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятие пройдет в Ашхабаде.

Международная оценка белорусской «антиотмывочной» системы проходила в 2018-2019 гг. Оценку осуществляли эксперты из Секретариата ЕАГ, России, Кыргызстана, Узбекистана. 

С целью защиты отчета в мероприятиях ЕАГ в Туркменистане примут участие представители Комитета государственного контроля, Национального банка, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам, Министерства финансов, Министерства юстиции и других ведомств Беларуси. 

Оценка «антиотмывочной» системы осуществлялась на предмет ее соответствия требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Итоговый отчет содержит рейтинги по 40 критериям соответствия законодательства Республики Беларусь Рекомендациям ФАТФ и 11 критериям эффективности самой системы. 

Результаты оценки белорусской «антиотмывочной» системы во многом определят условия дальнейшего функционирования финансовой системы Беларуси, сообщили в Комитете госконтроля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты этой оценки будут обнародованы 25-29 ноября на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Он же подумает, что я проститутка!». Узнали у сексолога, какие проблемы в сексе у белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика